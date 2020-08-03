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    Коронавірусна мапа Києва: найбільше зростання захворюваності у трьох районах

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    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві - Коронавірусна мапа Києва: найбільше зростання захворюваності у трьох районах
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Дарницький район - лідер за кількістю виявлених випадків Covid-19

    За минулу добу у Києві від коронавірусу померла одна людина, захворювання виявили ще в 102 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Іще в 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. На сьогодні в столиці 8554 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він. 

    Серед тих, хто захворіли:

    • 44 жінки віком від 21 до 73 років,
    • чотири дівчинки від трьох до 17 років,
    • 54 чоловіки віком від 18 до 73 рокiв.

    Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 19, Шевченківському – 18, Деснянському районі – 17 випадків», - повідомив мер Києва.

    «Будьте обережними! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у Києві підтверджено 8554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 102 особи.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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