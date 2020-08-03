Коронавірусна мапа Києва: найбільше зростання захворюваності у трьох районах
Дарницький район - лідер за кількістю виявлених випадків Covid-19
За минулу добу у Києві від коронавірусу померла одна людина, захворювання виявили ще в 102 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Іще в 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. На сьогодні в столиці 8554 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він.
Серед тих, хто захворіли:
- 44 жінки віком від 21 до 73 років,
- чотири дівчинки від трьох до 17 років,
- 54 чоловіки віком від 18 до 73 рокiв.
Захворіли, зокрема, і 6 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 19, Шевченківському – 18, Деснянському районі – 17 випадків», - повідомив мер Києва.
«Будьте обережними! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - наголосив Кличко.
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Всього73158
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Одужали39876
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Хворіють31544
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Померли1738
Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у Києві підтверджено 8554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 102 особи.