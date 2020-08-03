Коронавірусна мапа Києва: найбільше зростання захворюваності у трьох районах



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Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві Джерело: пресслужба мера Києва

Дарницький район - лідер за кількістю виявлених випадків Covid-19

За минулу добу у Києві від коронавірусу померла одна людина, захворювання виявили ще в 102 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Іще в 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. На сьогодні в столиці 8554 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він.

Серед тих, хто захворіли:

44 жінки віком від 21 до 73 років,

чотири дівчинки від трьох до 17 років,

54 чоловіки віком від 18 до 73 рокiв.

Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 19, Шевченківському – 18, Деснянському районі – 17 випадків», - повідомив мер Києва.

«Будьте обережними! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у Києві підтверджено 8554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 102 особи.