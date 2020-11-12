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    Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найбільше хворих

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    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві - Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найбільше хворих
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За добу у столиці виявлено понад 900 нових випадків Covid-19

    На коронавірус за минулу добу захворів 931 киянин, до лікарень столиці госпіталізували 83 пацієнти.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 925 киян. На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив мер.

    Захворіли:

    • 497 жінок віком від 18 до 88 років,
    • 367 чоловіків віком від 18 до 85 років,
    • 34 дівчинки від 1 до 17 років,
    • 33 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

    Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

    Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 979 мешканців Києва. 

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 164, в Подільському – 145 та 133 випадки – в Шевченківському районі.

    «Дбайте про своє здоров’я! Якщо відчуваєте перші симптоми захворювання, звертайтесь до сімейного лікаря. Якщо  контактували з тими, у кого виявили коронавірус, дотримуйтесь самоізоляції. Своїм свідомим ставленням ми можемо упередити стрімке поширення хвороби! Бережіть себе!» – наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      500865
    • Хворіють
      264026
    • Одужали
      227694
    • Померли
      9145

    За минулу добу, 11 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 931 людини. Це на 34 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 10 листопада було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 47563 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ статистика мер коронавірус
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