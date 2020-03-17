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    Суспільство

    На Полтавщині покарали жартівника, який повідомив медикам про зараження коронавірусом

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    Чоловік за свій жарт заплатить штраф від трьох до&nbsp;семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - На Полтавщині покарали жартівника, який повідомив медикам про зараження коронавірусом
    Чоловік за свій жарт заплатить штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    41-річний житель Кременчука викликав медиків і заявив їм, що підозрює у себе коронавірус, - поліція

    Правоохоронці притягли до відповідальності чоловіка, який збрехав про свою закордонну поїздку і ймовірне зараженні Covid-19. Про це повідомили в управлінні Національної поліції Полтавської області.

    Зазначається, що 41-річний житель Кременчука викликав медиків і заявив їм, що підозрює у себе коронавірус.

    Після цього його було доставлено машиною швидкої допомоги до лікарні, де чоловік у підсумку зізнався, що просто «пожартував».

    У свою чергу медики повідомили про це поліцейським, які склали стосовно нього адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

    Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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