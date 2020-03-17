На Полтавщині покарали жартівника, який повідомив медикам про зараження коронавірусом



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Чоловік за свій жарт заплатить штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

41-річний житель Кременчука викликав медиків і заявив їм, що підозрює у себе коронавірус, - поліція

Правоохоронці притягли до відповідальності чоловіка, який збрехав про свою закордонну поїздку і ймовірне зараженні Covid-19. Про це повідомили в управлінні Національної поліції Полтавської області.

Зазначається, що 41-річний житель Кременчука викликав медиків і заявив їм, що підозрює у себе коронавірус.

Після цього його було доставлено машиною швидкої допомоги до лікарні, де чоловік у підсумку зізнався, що просто «пожартував».

У свою чергу медики повідомили про це поліцейським, які склали стосовно нього адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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