У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

У вихідні перед Новим роком ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цього тижня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 27 грудня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

У неділю 28 грудня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Ігоря Юхновського (колишня вул. Сулеймана Стальського – в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти «зимової підтримки» на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми – Auchan, Spar, Varus, Torba та «Сімі23», кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780.

Першими до програми «Зимова підтримка» долучилися мережі Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Thrash!Траш!, Fozzy) та «Близенько» – починаючи з 11 грудня допомогу можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних.