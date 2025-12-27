У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У вихідні перед Новим роком ярмарки відбудуться в усіх районах столиці
Цього тижня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Зокрема, у суботу 27 грудня ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
У неділю 28 грудня ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Ігоря Юхновського (колишня вул. Сулеймана Стальського – в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти «зимової підтримки» на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми – Auchan, Spar, Varus, Torba та «Сімі23», кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780.
Першими до програми «Зимова підтримка» долучилися мережі Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Thrash!Траш!, Fozzy) та «Близенько» – починаючи з 11 грудня допомогу можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних.
