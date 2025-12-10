Головна Світ Соціум
У США сталася стрілянина в студентському гуртожитку: є загиблий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У США сталася стрілянина в студентському гуртожитку: є загиблий
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
фото: Ханна Браун/The State Journal через AP

Керівництво Університету штату Кентуккі заявило, що перебуває на зв'язку з родинами студентів

У вівторок в гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного особу вже затримано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Поліція Франкфорта, столиці штату, негайно закрила кампус на карантин. Університет підтвердив, що поранений студент, Вітні М. Янг-молодший, перебуває у критичному, але стабільному стані.

Керівництво навчального закладу заявило, що перебуває на зв'язку з родинами студентів і надає їм усю необхідну підтримку, а також пропонує консультаційні послуги.

Поліція Франкфорта уточнила, що відреагувала на інцидент за участю «активного агресора» і що кампус взято під охорону. Влада пообіцяла надати детальнішу інформацію під час вечірньої пресконференції.

Губернатор Енді Бешир у відеозверненні в соціальній мережі X повідомив, що стрілянина, судячи з усього, є поодиноким інцидентом, і постійної загрози немає.

«Насильству немає місця в нашій співдружності та країні. Давайте помолимося за сім'ї постраждалих і за наших студентів KSU. Давайте також помолимося за мир, де подібні речі більше не повторяться», –сказав губернатор.

Університет штату Кентуккі – це державний вищий навчальний заклад, історично заснований для афроамериканців, у якому навчається близько 2200 студентів. 

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. 

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими. Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

Яу відомо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. 

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція. Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

