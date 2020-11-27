Крадіжки, грабежі, автоугони: за добу у Києві сталося 240 злочинів
Правоохоронці оперативно встановили 80 підозрюваних
За минулу добу, 26 листопада, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 240 повідомлень про скоєння правопорушень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва
Серед злочинів:
- незаконні заволодіння автотранспортом — 2;
- грабежі — 2;
- хуліганства — 1;
- крадіжки — 107.
Правоохоронці зазначили, що у 81 випадку підозрювані особи встановлені.
Нагадаємо, за даними Головного управління Нацполіції в Києві, протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч — 30197.
За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%.
Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь.