На що перетворять відому «Літаючу тарілку» в Києві

«Літаючу тарілку» на Либідській площі мають реставрувати протягом 2021-2024 років

У будівлі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на Либідській площі, відомій як «Літаюча тарілка», можуть з’явитися торгові площі та заклади харчування. Це передбачено охоронним договором на будівлю, копію якого передав The Village один із засновників руху Save Kyiv Modernism Олексій Радинський.

Охоронний договір підписали Департамент охорони культурної спадщини КМДА та УкрІНТЕІ ще в серпні 2021 року.

Відповідно до документа, балансоутримувач (тобто інститут) зобов’язується використовувати будівлю для розміщення бібліотеки, музею, закладів харчування та торгівлі, а також адміністративно-офісних приміщень.

Також інститут має протягом 2021–2024 років відреставрувати будівлю та зробити «художнє освітлення фасадів».

Проєкт реставрації будівлі. Візуалізація: Віталій Молочко

Наразі під «Тарілкою» розміщений інформаційний стенд, де вказано, що будівлю планують реставрувати. Замовником виступає компанія Вагіфа Алієва «Альдо», яка орендує частину інституту.

Проєкт реставрації розробляла компанія «Капітел Стоун» архітектора Віталія Молочка. Але, як розповідав The Village Молочко, реставрацію ще не починали.

«Якщо інвестором до кінця цього року не будуть виконані умови договору оренди, а саме реставрація будівлі, то я думаю, що ми почнемо реставрацію самі з залученням зарубіжних фінансових донорів», – сказав виданню автор проєкту реставрації.

Будинок «Літаюча тарілка» був побудований 1971 року за проєктом архітекторів Флоріана Юр'єва та Льва Новикова. Він є яскравим зразком архітектури другої хвилі радянського модернізму.

У 2017 році стало відомо про плани перетворення київської «Літаючої тарілки» на складову торгівельно-розважального центру. Автор первинного проєкту будівлі Флоріан Юр’єв виступив категорично проти такого рішення. У цьому його підтримала громадськість Києва, і проблема набула широкого розголосу. Як наслідок, представники майбутнього ТРЦ Ocean Mall пообіцяли не перетворювати «Літаючу тарілку» на вхідну групу до торгівельного центру, а також погодилися на реалізацію авторського проекту відновлення «Літаючої тарілки».

У 2019 році в Києві презентували авторський проєкт оновлення «Літаючої тарілки».

У жовтні 2020 року Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 («Літаюча тарілка» на Либідській площі) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України