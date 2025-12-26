Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 грудня

На маленьких глядачів чекає магічна новорічна вистава «Казка про 12 місяців» та ігрове шоу «Зимові пригоди Крукоруків»

Останній тиждень року в столиці обіцяє бути насиченим: від магії «Казки про 12 місяців» у Палаці «Україна» та новорічної класики під зорями у столичному планетарії до глибоких проєктів про Олександра Мурашка та український авангард. Це час, коли місто завмирає у передчутті свят, але культурне життя навпаки – набирає обертів.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 27-28 грудня.

Зміст

Музеї

27 грудня – майстер-клас із колажу «Зимова листівка»;

27 грудня – лекція «Землеробські культи в побуті та культурі ранніх слов’ян»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого 2026 року – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

впродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи».

«Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»

У Музеї історії міста Києва з 18 грудня триває виставковий проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва», що приурочений до 120-річчя від дня народження видатного киянина Сергія Михайловича Лифаря (Сержа Лифаря) – легендарного артиста балету, хореографа, педагога, теоретика танцю, колекціонера та літератора. Проєкт підготовлений філією Музею історії міста Києва «Музей Сержа Лифаря».

Для широкого загалу киян і гостей міста представлені унікальні матеріали з особистої колекції митця. Ця виставка – символічний подарунок митцеві та жест поваги до його спадщини, що донині прославляє Україну у світі і є потужним елементом нашої культурної дипломатії.

Коли: до 1 лютого

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

27 та 28 грудня – «У нас бувало теж деревце на Різдво…» – тематичний захід, присвячений традиціям святкування Різдва в родині Грушевських;

протягом місяця – виставка «Відомі/У кадрі/Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

протягом місяця – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі.

27 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

27 грудня – лекція «Поговоримо про… «Довкола МУР(ів)» від дослідниці локальної історії, видавчині Анжели Савченко;

27 грудня – літературно-музичний вечір «Там за обрієм хтось щасливий»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження мистця.

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 4 січня 2026 року – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену.

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського».

27 грудня – лекція Марини Лук’янової «Історія української ялинкової прикраси»;

27 грудня – кураторська екскурсія Марини Лук’янової виставкою «Ялинкові прикраси. Від давнини до сьогодення»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025.

до 18 січня 2026 року – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого 2026 року – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | навпіл».

27 грудня – майстер-клас із ліногравюри для дітей від дев'яти років;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «У саду різдвянім».

«Олександр Мурашко. Київські вібрації»

Міжмузейний історико-мистецький проєкт присвячено 150-річчю від дня народження Олександра Мурашка (1875–1919) – одного з найяскравіших українських живописців початку ХХ століття, ювілей якого цього року відзначає ЮНЕСКО. Експозиція зосереджується на київському періоді життя митця – місті, де він народився, жив, творив і викладав. Тут Мурашко відвідував Рисувальну школу Миколи Мурашка, заснував власну студію, співпрацював із відомими меценатами й колекціонерами, серед яких родина Терещенків, Семен Могилевцев, Фрідріх Міхельсон, Оскар Гансен.

У виставковому просторі представлено портрети сучасників художника – рідних, друзів і відомих особистостей, серед яких оперні співаки Павло та Любов Андреєви, Катерина Крюгер, Анна Крюгер-Прахова. Виставка також висвітлює зв’язки митця з німецькою спільнотою Києва, зокрема через родину дружини Маргарити Крюгер. Один із центральних творів експозиції – портрет дружини німецького консула Еріха Ґерінґа «Дама в білій перуц».

На виставці можна побачити роботи з провідних музейних колекцій України, а також твори з приватних зібрань. Серед них – сирецький краєвид і натюрморт, створені на київській дачі родини Дитятіних.

Коли: 22 жовтня – 26 січня

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

27 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

27 грудня – лекція «Київська зима 100 років тому. Різдвяна історія Дому Ханенків»;

28 грудня – ліногравюра – майстер-клас із виготовлення новорічної листівки;

28 грудня – Євген Громов у Музеї. Концерт «Шляхетні та сентиментальні вальси»;

28 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі;

27 грудня – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

28 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

Виставка «Африка: директ»

Серцем виставки стала приватна колекція Тетяни Дешко та Андрія Клепікова – українських фахівців у царині публічного здоров’я, учасників програм глобальної співпраці у боротьбі з інфекційними хворобами. За понад 20 років робочих поїздок різними регіонами Африки Андрій і Тетяна сформували цінне розмаїте зібрання. Потреба поділитися своєю любов’ю до Африки привела подружжя до Музею Ханенків. За задумом колекціонерів, після завершення виставки більшість представлених артефактів стане національним надбанням України.

Цінні взірці автентичної африканської зброї надав для проєкту Національний музей історії України.

Африка: директ» має на меті стати поштовхом до глибшого знайомства з історичними пластами та культурними явищами країн Африки. Виставка зосереджується на складних і важливих темах: історія Африки, релігійні й культурні традиції африканських країн, колоніальні стереотипи, шлях деколонізації знання та музейної мови.

Коли: до середини січня 2026 року. Середа, п’ятниця, субота, неділя – з 10:30 до 17:30. Четвер – з 12:00 до 19:30. Понеділок та вівторок – вихідні дні.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терешенківська 15-17.

27 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримськотатарських митців;

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: екскурсія англійською мовою – Welcome to Starytskyi House; квест для школярів – «Таємниці музичних інструментів».

«Гетьманіана Старицького»

У Музеї видатних діячів української культури триває мультимедійний проєкт «Гетьманіана Старицького» у співпраці з Музеєм Шереметьєвих.

Ця виставка розповідає про безперервність української державницької традиції – від доби Козацької держави до сьогодення, коли козацький дух знову відчутний у військовій звитязі та символіці сучасних Збройних сил України.

Це унікальна нагода побачити в одному просторі рукописи та перші видання творів Старицьких, портрети Панаса Саксаганського в ролях героїв часів козаччини, автограф нот «Маршу Дорошенка» Миколи Лисенка та рідкісний музичний інструмент, що несподівано поєднує композитора з гетьманом Іваном Мазепою, козацьку ікону Святої Покрови, клейноди, зброю, предмети козацько-старшинського побуту та символи гетьманської влади та печатки часів Гетьманщини, а також сучасну військову емблематику, яка продовжує козацьку традицію.

Ця виставка – діалог століть, у якому минуле перегукується із сьогоденням, наголошують організатори.

Коли: до 15 січня

Місце проведення: Меморіальний будинок Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93.

27 грудня – всеукраїнський конкурс творчої молоді «Талановиті діти»;

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

27 грудня – захід для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» із метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації;

до 28 грудня – до Міжнародного дня волонтера виставка «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

27 грудня – Free Love;

28 грудня – «Ніч перед Різдвом».

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова.

27 грудня – презентація виставки «Кольори душі»;

27 грудня – 10 січня 2026 року – виставка робіт членкині НСХУ України Яни Власенко «Кольори душі».

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна, на платформі Google Arts&Culture;

до 15 лютого 2026 року – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025, присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок та різдвяних павуків із соломи; розпис різдвяних пряників «панянок»; виготовлення та розпис різдвяних зірок; малювання хатньої ікони на склі; сукання різдвяної свічки з воску; виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

до 31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;

до 31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.

до 29 грудня – святкова майстерня.

Виставка Тетяни Артюшенко – «I am...»

Після успішного дебюту цього року, художниця Тетяна Артюшенко повернулася до музею з новою експозицією. Її роботи – це поєднання світла, глибини та щирості, що вже встигли відгукнутися в серцях багатьох поціновувачів.

I am – це більше ніж назва. Це маніфест самопізнання. Через витончені лінії та сміливі барви мисткиня веде діалог про те, ким вона є насправді, запрошуючи глядача відчути внутрішній рух власної душі.

Коли: до 23 грудня

Місце проведення: Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

27 грудня – лекція к.і.н. Панченка В. О. «Грошовий обіг в Україні часів московського царства та російської імперії»;

до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

«Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій»

25 грудня у Музеї Гетьманства фотограф митець Максим Кобецт презентує авторську фотовиставку «Квіти (не) можуть розмовляти». Проєкт отримав срібну нагороду міжнародної фотовиставки 2024 Tokio International Pnoto Award (TIFA). Реалізована у жанрі портрета, серія наразі налічує 55 унікальних робіт, створених з 2023 року, і ще матиме своє продовження та наповнення.

Мета виставки – показати глибокий емоційний зв’язок квітів з людьми, заснований на пам’яті, асоціаціях, кольорі та характері.

Коли: до 13 січня

Місце проведення: Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-Б, станція метро Контрактова площа.

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

Театр «Золоті Ворота»

27 грудня – вистава «Величне століття, веселе»;

28 грудня – вистава «Бери од жизні всьо».

Вистава «Величне століття, веселе»

Позбуватись ілюзій неприємно і навіть небезпечно…Колись так зі світу пішла магія новорічних подарунків і зубної феї, а лелеки назавжди припинили приносити дітей. Тому дорослі міцно тримаються за власні ілюзії – часто цілими родинами й навіть суспільствами. Берегли свій спокій і в селищі, яке ми назвали Веселе.

Після Перемоги України життя тут стало щасливим і дуже передбачуваним. Аж одного дня стається страшне: голова селища Толік робить сенсаційну заяву, яка перевертає життя Веселого з ніг на голову. І здавалось би, яке діло щасливому суспільству до особистого життя ближнього? Але камінгаут Толіка стає ніби магічним дзеркалом, в якому одна за одною зникатимуть ілюзії.

Відтоді у кожного «весельчанина» більше не буде впевненості ані в інших, ані в собі. І ще до селища почнуть навідуватись привиди, а може й ні. Вистава-загадка і вистава-лабіринт, яку пропонуємо глядачу, небезпечна: вона може призвести до руйнування ілюзій. Будьте обережні.

Коли: 27 грудня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Київський національний академічний Молодий театр

27 грудня – За лаштунками Молодого;

27 грудня – «Патетична соната»;

27 грудня – «Місячні»;

28 грудня – «Патетична соната»;

28 грудня – «Місячні»;

Вистава «Патетична соната»

Це вистава-сповідь. Її дія розгортається не в місті й не в році, а у памʼяті. Перед нами – людина, поет, що колись зробив вибір. І тепер, у тиші власної свідомості намагається пригадати: з чого все почалося? Коли саме він зрадив себе? Це історія про поета, що став голосом держави, якої боявся. Побудував кар’єру в тоталітарному суспільстві.

А ще, це історія любові, яка не сталася. Любові, що народилася в революційну весну і була затоптана кіньми революції. Любові, що не витримала амбіції та запалення егоцентризму, не витримала страху та компромісу.

«Ми працюємо з текстом Куліша, мов із матеріалом памʼяті: монтуємо спалахи, образи, ідеї, звуки, як це, можливо, робив би сам Курбас. У сценічному просторі оживає не лише сюжет, а й естетика українського авангарду 1920-х – як візія, як втрачена можливість, як ехо», – йдеться в описі вистави.

Це не реконструкція історії. Це реконструкція зламу.

Коли: 27 та 28 грудня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

27 грудня – «Снігова квітка», новорічна казка;

28 грудня – «Казка про музичну ялинку», інтерактивна казка-забавка.

Дитячий простір:

27 грудня – «Зимові пригоди Крукоруків», ігрове шоу.

27 та 28 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

27 та 28 грудня – «Шантрапа».

27 грудня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана»;

27 грудня – концерт хору театру «Світло Різдва»;

28 грудня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».

27 грудня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки;

28 грудня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл.

27 грудня – вистава «Різдвяні зустрічі»;

27 грудня – вертеп «Казки тихої ночі»;

28 грудня – вистава «Лампа Аладдіна».

«За двома зайцями»

У Національній опереті відбудеться сучасний мюзикл на відому п’єсу М. Старицького «За двома зайцями». Сюжет комедії залишився тим самим: невгамовний Голохвостов намагається одружитися і з багатою, але дурною Пронею, і з доброю, гарною, але бідною Галею. Але сама постановка здивує навіть найвибагливішого глядача! На вас чекає 15 музичних аранжувань, гопак з балету «Гаяне» на музику Хачатуряна, «Політ джмеля» Римського-Корсакова та додайте до всього цього ще й «внутрішній голос Голохвостого». і це, звичайно, не всі несподіванки від авторів вистави. Постановку можна по праву вважати однією з кращих вистав Національної оперети України, про що свідчать і постійні аншлаги.

Коли: 27 грудня, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

27, 28 грудня – «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи The Play That Goes Wrong;

27 грудня – «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;

28 грудня – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього.

Бібліотеки

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі».

27-28 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

27 грудня – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови».

27-28 грудня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки»; виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин»; виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

28 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

28 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

постійно діючі виставки: етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

27-28 грудня – колективна виставка живопису «Дивний сон». Кураторка та авторка ідеї – Елен Орро;

27-28 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

28 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

29 грудня – різдвяний концерт хорового колективу «Березничанка».

27-30 грудня – «Різдво – це сезон розпалення добродушного вогню милосердя у мерці» В. Ірвінг. Калейдоскоп різдвяних історій;

27 грудня – «Christmas Stories. Дивосвіт Різдва». Різдвяний вечір;

до 31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

до 15 січня 2026 року – «Новорічний калейдоскоп» до різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

27 грудня – English Speaking Club.

Концерти

Новорічна класика під зорями Carnevale

Новорічний концерт класичної музики під зорями Carnevale представляють Київський планетарій в рамках власного мистецького проєкту ARTSpace та музиканти Almia music.

Новорічний концерт класичної музики у Київському планетарії – це те, що прийдеться до смаку кожному, те що сприймається як казка, радість, подарунок. Це буде справжній вихор новорічних хітів з ароматом ялинки, шедеврів від короля вальсів Йоганна Штрауса.

Романтична музика тепла та вишукана, а в синтезі з вражаючими повнокупольними проєкціями новорічно-різдвяної тематики, у форматі 360⁰ та на найбільшому куполі країни, вона здатна створити справжній передноворічний настрій, подарувати віру в чудеса та радість зустрічі цього казкового свята.

Коли: 27 грудня, 19:30

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Новорічна вистава «Казка про 12 місяців»

Шукаєте святкову виставу для всієї родини? «Казка про 12 місяців» – саме те, що вам потрібно. Спектакль поєднує у собі три надзвичайно важливі складові: передові технології, казкові образи та сучасну хореографію. Додайте сюди оригінальну історію відомої чеської казки і отримаєте беззаперечний хіт для всієї родини.

У виставі беруть участь артисти Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, буде різноманіття українських танців та національних костюмів.

Коли: 27, 28 грудня 2025 року

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

«За мить до…». Стендап. Катя Олос

27 грудня, напередодні Нового року, Катя Олос запрошує на стендап «За мить до…» – вечір нових жартів, відвертих думок, підсумків року та розмов про те, що справді хвилює.

Це той самий момент – за мить до…великого сольного стендапу, нового року, нових рішень і великих змін.

Коли: 27 грудня, 19:00

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16

Новорічний Стендап

У неділю ввечері відбудеться новорічний стендап. Гарним настроєм глядачів заряджатимуть: Фелікс Редька, Алла Волкова, Андрій Бережко, Павло Пінчук.

Коли: 28 грудня, 19:00

Місце проведення: Центр культури та мистецтв КАІ, пр-т Любомира Гузара, 1.