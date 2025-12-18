Головна Київ Новини
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
фото: Київська міська рада

Депутати проголосували за внесення змін до Міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022‒2026 роки

Київрада збільшила фінансування матеріально-технічного забезпечення Сил безпеки та оборони столиці на цей рік. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, інформує «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Зокрема, за його словами, депутати проголосували за внесення змін до Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2026 роки.

«Це рішення ухвалено за численними зверненнями військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, які просили допомогти їм у виконанні бойових завдань у Києві та за його межами. Ми маємо посилити їхню спроможність виконувати оперативні і тактичні задачі, оскільки оборона столиці – один із наших ключових пріоритетів. Ми і надалі робитимемо все можливе, щоб Сили безпеки та оборони мали необхідну підтримку й ресурси», – наголосив Олег Куявський.

Заступник голови КМДА зазначив, що також Київрада передбачила виділення у 2026 році додаткового фінансування в розмірі 1 млрд 155 млн грн для забезпечення заходів мобілізації військовозобов’язаних, надання одноразової адресної матеріальної допомоги призваним на військову службу, підготовки громадян до національного спротиву.

Наголошується, що відповідні зміни до програми «Захисник Києва» не дублюють заходи інших міських цільових програм у столиці.

Нагадаємо, сьогодні Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 106 млрд грн. 

До слова, 4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць», значно збільшивши її фінансування. 

