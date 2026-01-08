Головна Київ Новини
search button user button menu button

Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи під час передачі частини обумовленої суми 

Столичні поліцейські затримали посадовця комунального підприємства та його спільницю, які вимагали з підприємця $3 тис. в обмін на оренду комунального приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що керівник структурного підрозділу «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», яка підпорядковується КМДА, вимагав гроші з підприємця, який планував орендувати комунальне приміщення для ведення підприємницької діяльності.

Керівник структурного підрозділу «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» затриманий за підозрою в отриманні неправомірної вигоди
Керівник структурного підрозділу «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» затриманий за підозрою в отриманні неправомірної вигоди
фото: Національна поліція України/Facebook

За даними правоохоронців, для реалізації свого задуму ділок залучив знайому жінку, яка виконувала роль посередника – саме через неї мали передаватися кошти від підприємця.

«В межах оборудки, $3 тис. підприємцю обіцяли створити умови для перемоги в конкурсній процедурі на оренду приміщення площею понад 140 кв. м на території Солом’янського району столиці», - повідомили у поліції. 

Під час передачі частини обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала підприємця, який «торгував» дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж. Зазначається, що фігурант запевнив киянина, що буцімто має зв’язки серед уповноважених осіб комунального підприємства, що курує розміщення реклами у столиці. За вплив на службових осіб, окрім $6 тис., зловмисник також запросив 17 тис. грн щомісячного платежу за уникнення демонтажу рекламних засобів.

Раніше Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими  ГУ СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис. Йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову та директора Бессарабського ринку Миколу Ковальчука. Як стало відомо, першу звільнили 16 липня за власним бажанням.

Читайте також:

Теги: Київ столиця місцева влада хабар підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Вчора, 13:00
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 21:11
У ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками
РФ атакувала дронами один із районів Київщини
3 сiчня, 09:55
30-річний киянин отримав підозру у шахрайстві
Літня киянка віддала 1,4 млн грн шахраям: підозру отримав 30-річний житель столиці
2 сiчня, 15:05
Співачка пояснила, що поруч із її будинком спалахнула пожежа через влучання «шахеда», і вогонь міг перекинутися на сусідній будинок для літніх людей
Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві
27 грудня, 2025, 17:59
Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається
Кличко позбавив мерської стипендії чемпіонку-зрадницю Лискун
26 грудня, 2025, 23:11
Вадим Крищенко під час інтерв'ю
Поет Вадим Крищенко отримав звання «Почесний громадянин Києва»: кого ще відзначила міська влада
18 грудня, 2025, 15:17
Житло має невисоку ціну, але потребує ремонту і коштів на необхідні меблі та техніку
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн (фото)
10 грудня, 2025, 09:10
Двоповерхові автобуси подарував Києву Берлін
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
8 грудня, 2025, 11:50

Новини

У столиці приспущено головний прапор країни
У столиці приспущено головний прапор країни
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев
Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua