Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи під час передачі частини обумовленої суми

Столичні поліцейські затримали посадовця комунального підприємства та його спільницю, які вимагали з підприємця $3 тис. в обмін на оренду комунального приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що керівник структурного підрозділу «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», яка підпорядковується КМДА, вимагав гроші з підприємця, який планував орендувати комунальне приміщення для ведення підприємницької діяльності.

Керівник структурного підрозділу «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» затриманий за підозрою в отриманні неправомірної вигоди фото: Національна поліція України/Facebook

За даними правоохоронців, для реалізації свого задуму ділок залучив знайому жінку, яка виконувала роль посередника – саме через неї мали передаватися кошти від підприємця.

«В межах оборудки, $3 тис. підприємцю обіцяли створити умови для перемоги в конкурсній процедурі на оренду приміщення площею понад 140 кв. м на території Солом’янського району столиці», - повідомили у поліції.

Під час передачі частини обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала підприємця, який «торгував» дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж. Зазначається, що фігурант запевнив киянина, що буцімто має зв’язки серед уповноважених осіб комунального підприємства, що курує розміщення реклами у столиці. За вплив на службових осіб, окрім $6 тис., зловмисник також запросив 17 тис. грн щомісячного платежу за уникнення демонтажу рекламних засобів.

Раніше Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими ГУ СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис. Йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову та директора Бессарабського ринку Миколу Ковальчука. Як стало відомо, першу звільнили 16 липня за власним бажанням.