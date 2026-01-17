Куди сходити у Києві 19-25 січня: дайджест мистецьких подій столиці

22 січня у Київській опері відбудеться святковий гала-концерт до Дня Соборності України

Цього тижня у Києві відбудеться низка культурних подій у музеях, театрах та бібліотеках. З 19 до 25 січня киян та гостей столиці запрошують на виставки, прем’єри, лекції, майстер-класи й концерти, зокрема заходи, присвячені Дню Соборності України. Зокрема, 22 січня у Музеї історії міста Києва відтриється виставка молодого художника Артура Солецького «Уламки спогадів», а в Київському національному академічному Молодому театрі відбудеться прем’єра вистави «Картотека». 22 січня у Київській опері відбудеться святковий гала-концерт до Дня Соборності України. У програмі – твори української та світової класики у виконанні провідних солістів і колективів театру.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 19-25 січня.

Зміст

Музеї

21 січня – відкриття виставки «Уламки спогадів»;

22 січня – 8 лютого – виставка «Уламки спогадів»;

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

25 січня – лекція історика, етнолога, доктора філософії Івана Стичинського «Мілітарна фотографія на початку XX століття»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж січня – віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи»;

постійно діючі виставки: «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»), «Київські традиції, що оживають: кавування».

Виставка «Уламки спогадів»

Виставка молодого художника Артура Солецького, який вже досягнув визнання за межами батьківщини, має назву Уламки спогадів. Вона триватиме з 22 січня по 8 лютого у Музеї історії Києва. Організатори зазначають, що «Уламки спогадів» – це буде простір, в якому глядач опиняється сам на сам із тими, що зазвичай не встигає сформулювати: незавершені думки, внутрішні тріщини, спогади без чітких назв.

«Уламки спогадів – це історія без сюжету й біографій. Чоловік і жінка постають як універсальні образи людського досвіду – поза часом, віком і конкретними подіями. Повторювані символи – літак, дім, яблуко, меч – не мають зафіксованого значення. Вони реагують на глядача, відкриваючись через особисті асоціації кожного. Це щоденник без слів, який кожен читає по-своєму – і несвідомо дописує», – йдеться в описі виставки.

Творчість Солецького добре знайома приватним колекціонерам у Європі та США, його роботи перебувають у міжнародних зібраннях, а виставкові проєкти неодноразово презентували за кордоном. Тим часом художник послідовно повертає свої найважливіші проєкти в Україну, працюючи з локальним контекстом і живим, нефільтрованим глядачем. Американська акторка Шерон Стоун у березні 2025 року розповіла, що в її колекції є робота Артура Солецького під назвою Велика маленька мрія, яку художник створив у 2023 році.

Коли: 22 січня – 8 лютого

Місце проведення: Музей історії Києва,

25 січня – кураторська екскурсія виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»;

25 січня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

постійно діючі виставки: «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»; «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00.

З технічних причин Музей української діаспори зачинений до 22 січня включно. Усі події, анонсовані на цей період, перенесені, про що зареєстровані учасники будуть повідомлені додатково.

24 січня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця;

постійно діючі виставки: «Я вернусь до своєї Вітчизни…», «Наш Сікорський».

постійно діючі виставки: «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська), «Українські обличчя зони».

до 31 січня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці».

до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

20 січня – відкриття виставки «І народився я в театрі»;

21 січня – 5 лютого – виставка графіки Сергія Пантелеймончука «І народився я в театрі»;

щосуботи – лекційна програма та майстер-класи «Сторінки єврейської історії та культури».

25 січня – майстер-клас із валяння іграшки «Котик» від майстрині Інесси Кужом;

до 1 лютого – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. Із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур»;

до 1 лютого – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження. Із колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

24 січня – екскурсія виставкою «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»;

25 січня – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 25 січня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім»;

до 1 березня – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство».

Майстер-клас із розпису дерев’яних ляльок-мотанок

20 січня о 16:00 у дитячому просторі відбудеться майстер-клас із розпису дерев’яних ляльок-мотанок від американсько-української мисткині Ольги Рондяк та старшої наукової співробітниці Ганни Шафран.

На виставці «У саду різдвянім» у нашому музеї представлено роботи Ольги Рондяк – її великі дерев’яні мотанки. У цих скульптурах за основу взято образ старовинних українських ляльок зі шматків тканини, які були оберегами дітей від усього лихого. Твори мисткині – це своєрідна арттерапія, спосіб рефлексії спадкового досвіду українського народу.

Мотанки, як українські давні символи, продовжують оберігати нас та втілювати нашу історичну пам’ять у сучасному мистецтві. Надихнувшись виставкою «У саду різдвянім», діти на майстер-класі зможуть розфарбувати маленьку версію дерев’яної мотанки Ольги Рондяк та забрати її додому як власний оберіг.

Коли: 20 січня, 16:00.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Форма для реєстрації: https://forms.gle/ctoiNzfcBYT7Bjgn8

23 січня – 8 березня – виставка Анни Сапон «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;

24 січня – лекція до дня народження Богдана Ханенка. Розповідає Ганна Рудик;

25 січня – кураторська екскурсія виставкою «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;

25 січня – концерт Назарія Стеця;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків (розклад публікується напередодні вікенду).

Перша персональна виставка Анни Сапон «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»

На виставці ви зможете побачити серію з 11 великих «килимів» на полотні, виконаних у техніці тафтингу, а також два артоб’єкти, створених спеціально до виставки. Окрім нових творів, в експозиції буде представлено близько 30 попередніх робіт Анни – малюнки, живопис, тексти, що дозволять глибше відчути художній світ мисткині.

До кожного килима Анна додає вірш – те, що килим міг би сказати глядачам.

Анна Сапон – художниця, співзасновниця майстерні «ательєнормально» та «Прекарні» – мистецького центру для спільної роботи нейротипових і нейровідмінних митців та мисткинь.

Коли: 23 січня – 8 березня 2026 року.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

20 січня – концерт «Про любов французькою» спільно з НФУ;

21 січня – концерт «1+1 RicHard» спільно з НФУ;

23 січня – концерт до Дня Соборності України спільно з НФУ;

23 січня – концерт «Розколяда» спільно з НФУ;

23 січня – відкриття виставки фондових матеріалів «Вірна подруга на все життя» до 140-річчя від дня народження Н.М. Тобілевич;

24 січня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні»;

24 січня – гостини «Лисенки неофіційні»;

24 січня – театралізована екскурсія «У гості до Косачів»;

25 січня – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Ялинка-цибулинка» (за угодою з НУОУ);

до 31 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

20 січня – всеукраїнський конкурс творчої молоді «Талановиті діти»;

протягом січня: виставки «Різдвяні історії в українських стародруках та листівках, ілюстраціях», «100 років Мрії про Музей», «Митець національного сумління й бунту», «Дух Шевченка нас гартує».

20 січня – 10 лютого – фотовиставка «Україна єдина» до Дня Соборності України (спільно з КО НСФХУ);

22 січня – до 163-ї річниці Січневого повстання 1863 року меморіальний захід за участі посольств Республіки Польща, Литовської Республіки, консульств, воєнних аташе, Польського інституту в Києві. У межах заходу: покладання квітів, екскурсія, відкриття виставки картин польського графіка Артура Гроттгера;

24 січня – захід для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» (спільно з БФ «Братство добрих сердець»).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

23 січня – вистава «Лібертанго»;

24 січня – вистава «Зірка. Холодная» (прем’єра);

25 січня – вистава «Вокзал для трьох».

Фотовиставка «Україна – єдина!»

Фотовиставка присвячена Дню Соборності України, підготовлена у співпраці з Київською організацією Національної спілки фотохудожників України.

Коли: з 20 січня по 10 лютого 2026року. Щодня з 10.00 до 17.00, крім понеділка (п'ятниця до 16.00 год.)

Місце проведення: Київська фортеці, Камінна зала капоніру №2, вул. Госпітальна, 24-А.

22 січня – лекція «Харківський всеукраїнський ГОСЕТ (Державний єврейський театр)» у межах науково-освітнього проєкту «Від Пурім-шпіля до ГОСЕТ»;

23 січня – лекція «Антропософія Рудольфа Штайнера в творчості Леся Курбаса» про вплив вчення Р. Штайнера на новаторські мистецькі методи Л. Курбаса;

24 січня – презентація виставки Ксенії Туренко «Мистецтво колажу. За мотивами кінострічки С. Параджанова «Тіні забутих предків»;

24 січня – 5 лютого – виставка Ксенії Туренко «Мистецтво колажу. За мотивами кінострічки С. Параджанова «Тіні забутих предків».

до 23 січня – «Політ сови», колективна виставка художниць та майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Культурно-мистецького центру Дарницького району міста Києва;

24 січня – презентація виставки «Світ чарівного дитинства» Галини Бодякової;

25 січня – 6 лютого – «Світ чарівного дитинства», виставка робіт членкині Національної спілки художників України Галини Бодякової.

Виставка політ сови

У Музеї Марії Заньковецької відкрито першу у 2026 році колективну міжнародну художню виставку «Політ сови». Проєкт реалізовано за ініціативи київської художниці, артменеджерки та педагогині Яни Власенко (Яна Власенко) у співпраці з учасницями культурно-мистецького центру Дарницького району м. Києва.

До виставки долучилися понад 40 професійних і самодіяльних художниць та майстринь декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема й діти. Учасниці працювали з різними матеріалами та техніками, створюючи образ сови у форматі живопису, мініскульптур, інсталяцій і декоративних об’єктів.

В експозиції представлено понад 60 робіт, що демонструють різні підходи до теми, індивідуальні художні рішення та варіативність форм.

Коли: до 23 січня 2026 року, вт - нд: 10:00–17:00.

Місце проведення: Музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

21 січня – концерт до Дня Соборності України – виступ тріо «АРХ етнос».

до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.

до 20 січня – «День народження Сергія Параджанова в домі Івана Кавалерідзе».

до 19 січня – колективна виставка українських художників (куратор – Валерія Велика);

23 січня – творча зустріч з лауреатами Літературної премії імені Павла Тичини 2025 року;

24 січня – концерт Національної філармонії України «Павло Тичина».

Виставка живопису та графіки талановитого художника Дмитра Дудка

Музей-квартира Павла Тичини запрошує відвідати персональну виставку живопису та графіки талановитого художника Дмитра Дудка.

Дмитро Дудко – молодий митець, який здобув професійну освіту художника-ілюстратора книг на видавничо-поліграфічному факультеті Національного технічного університету України КПІ за спеціальністю «Графіка». Педагогами з фаху були знані художники-графіки Юрій Пшеничний, Мирослава Перевальська, Володимир Іванов-Ахметов.

Коли: з 21 січня по 11 лютого 2026 року. Презентація виставки: 25 січня о 14:00, вхід вільний.

Мсце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

22 січня – до 185-річчя Т.Р. Рильського «Стара київська громада», презентація лекції професора І. Гирича;

24 січня – фарби життя «Санчата діда Максима. Мініатюра до поезії». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю.

22 січня – тематична виставка до Дня Соборності України;

протягом січня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп, тематичні екскурсії «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

24 січня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Д.С. «Козацька революція середини ХVII ст.»;

до 30 січня – виставка живопису Валентини Паніної;

до 5 лютого – фотовиставка Івана Лисюка.

23 січня – благодійний майстер-клас спільно з Карітас Київ та «ЯМаріуполь»;

19–23 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;

19–23 січня – виставка «Дива Новоріччя».

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

Театр «Золоті ворота»

19 січня – вистава Brecht.Cabarett:

21 січня – вистава «Тест»;

22 січня – вистава «Кортес»;

23 січня – вистава «Сталкери»;

25 січня – вистава «Кортес».

Вистава «Кортес»

Якби в XV столітті вже встигли зняти «Страх і огида в Лас-Вегасі» та винайти клітор, чи залишилася б у імператорів потреба в загарбницьких війнах? [Спойлер: досвід сучасності показує, що так] Іспанські мандрівники на чолі з відомим генералом Ернаном Кортесом через жагу до слави та грошей вирушають в Америку – «рятувати» імперію ацтеків від жахливих традицій жертвоприношень та рабовласництва. Досягнути вони цього намагаються звичними для них засобами – вбивствами, мародерством та руйнуванням.

Головне питання, яке постає перед героями: хто з них варвар, а хто – бог? «Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу», – казав Вінстон Черчилль. «І нема правильного вибору, коли обираєш між двома сортами погані», – доповнює герой «Кортесу».

Це історія про важливість культурної самоідентифікації та необхідності прощання зі своїм колоніальним минулим. «Ми не вмремо. Ми задихнемося власною меншовартістю», – проблема, з якою стикаються ацтеки, і яка, на жаль, є актуальною і для нас сьогодні. Трансгресія історичного минулого іспанських конкістадорів та сучасних українців, багато гумору та важливих морально-етичних тем: яка роль жінки в суспільстві? В чому рівність та братерство? Та як відрізнити варварство від культурної експансії?

Коли: 22 та 25 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Київський національний академічний Молодий театр

20 січня – вистава «Шепіт вбивці»;

20 січня – вистава «Попіл»;

21 січня – вистава «Зрада»;

21 січня – вистава «Хтось такі як я»;

22 січня – вистава «Місячні»;

23 січня – вистава «Синій автомобіль»;

23-24 січня – премєра вистави «Картотека»;

25 січня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

25 січня – вистава «Вона жила в Парижі»;

25 січня – вистава «Чи одруиться нарешті Фігаро?».

Премєра вистави «Картотека»

Одна сцена. Одна людина. І безліч фрагментів життя, які раптово виринають із пам’яті, немов картки з шухляди. Перед нами – покоління, що пережило катастрофу війни, втратило ідеали й орієнтири та не змогло інтегруватися у нову реальність. Герой намагається реконструювати минуле через калейдоскоп людей і подій, щоб зрозуміти, хто він є і що від нього залишилось.

«Картотека» постає як метафора колективної пам’яті: персонажі тут не стільки окремі особистості, скільки тіні й функції, що відбивають різні аспекти понівеченого досвіду.

Ця історія – гострий і точний діагноз часу, що говорить про втрату цінностей, і пошук власного місця серед уламків минулого. Вона змушує замислитися над тим, що залишає по собі війна у серцях людей, і як пам’ять формує наше сьогодення.

Коли: 23-24 січня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

24 січня – «Чому довгий ніс у слона», африканська казка;

25 січня – «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія;

25 січня – «Захмарна леді», мюзикл.

Дитячий простір:

21 січня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна вистава для найменших;

24 січня – «Принцеса на даху», вередлива казка.

20 та 21 січня – вистава «Шантрапа»;

22 січня – вистава «У Києві на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

24 січня – фольклорна вистава «Вечорниці»;

24 січня – монодрама актора Петра Миронова «Врубель»;

25 січня – вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.» за п’єсою Олени Пчілки;

25 січня – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки».

22 січня – гала-концерт «До Дня Соборності України»;

23 січня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Симфонічна абетка»;

24 січня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Джазова абетка»;

24 січня – концертна програма Національного будинку музики «Моцарт. Найкраще»;

25 січня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка».

20 січня – «Камінний господар», романтична легенда;

21 січня – «Розпусник», іронічна комедія;

22 січня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;

23, 24 січня – «Я піду в далекі гори», подорож з піснями Володимира Івасюка в пошуках радості;

25 січня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

21 січня – вистава «Кармен-сюїта»;

22 січня – вистава «Тигролови»;

23 січня – вистава «Бал»;

24 січня – вистава «Летюча миша»;

25 січня – вистава «Скрипаль на даху».

20 січня – «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

21 січня – «Отелло». Залізне море;

22 січня – «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;

23 січня – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі;

23 січня – «Сталкери». Специфічна комедія;

24 січня – «Котигорошко». Казка;

24 січня – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

24 січня – «Корсиканка». Історичний анекдот;

25 січня – «37 листівок». Драмеді.

Бібліотеки

до 20 січня – святкова безпрограшна лотерея «Чарівний квиток у новий рік»;

20-30 січня – ілюстрована виставка матеріалів «Гірка пам’ять Голокосту» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 27 січня;

20-30 січня – виставка-реквієм «Тернистий шлях до України» до Дня пам’яті Героїв Крут, 29 січня;

20-30 січня – книжкова виставка «Від маріупольського самородка до академіка: Невідомий Архип Куїнджі», 185 років від дня народження Архипа Івановича Куїнджі;

22 січня – етер-інтерв’ю з Братусем Іваном Вікторовичем «Соборність: код нації»;

до 25 січня – виставка матеріалів, перегляд кліпів «За лаштунками легенди: Життя, присвячене музиці», 85 років від дня народження Пласідо Домінго;

до 25 січня – книжкова виставка «У наших серцях – одна Україна» (до Дня Соборності України);

до 30 січня – виставка матеріалів, музичне прослуховування «Симфонія Життя: Творчий Шлях Вольфганга Амадея Моцарта»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

протягом місяця: гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»; книжкові виставки «Емігрантка, яка пропагувала українську культуру та мову», «Лавреат літературної премії Остапа Вишні (1989)», «Одна з найвидатніших авторів української дитячої поезії», «Автор низки унікальних видань різних періодів історії України» та багато інших.

20 січня – розмова про літературу та показ ігрових фільмів Олексія-Нестора Науменка «Троянда Парацельса» (за новелою Хорхе Луїса Борхеса) та «Безсмертний Гамлет» (за п’єсою Вільяма Шекспіра). Подія за участі автора фільмів;

19-25 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

22 січня – зустрічі творчих людей – можливість поділитися своєю творчістю в колі однодумців;

24 січня – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови».

21 січня – зустріч Літературної вітальні ОППіР при НСПУ.

20 січня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

25 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

25 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

22 січня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; Кімната-музей Д.М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

19 січня – арттерапевтичні практики з психологом Ксенією Мінаєвою;

19, 21 січня – практика в межах проєкту «Бібліотека емоцій заради добра» (за попереднім записом);

19–25 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;

19–25 січня – виставка картин Андрія Кулагіна «Біля домівки»;

20 січня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

23 січня клуб «ПсиголоГ_і_Я»;

25 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

20 січня – хронологічний екскурс «Історія одного аеропорту» (до Дня вшанування Захисників Донецького аеропорту);

21 січня – бібліоподорож «А я у гай ходила» (до 135-річчя від дня народження П.Г. Тичини);

22 січня – історичний екскурс «Київські адреси Української революції 1917–1921 рр.» (до Дня Соборності України).

24 січня – літературна студія «Натхнення». Зустріч із письменником О. Гнатюком.

24 січня – Книжковий клуб поряд із домом: обговорення роману Фредріка Бакмана «Моя бабуся просить їй вибачити».

21 січня – «Обійми – мова доброти та любові. Поділись теплом душі своєї» (до Міжнародного дня обіймів). Путівник ментального здоров’я;

21 січня – Василь Симоненко «Тиша і грім». Читацький розмовний клуб;

22 січня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

22 січня – онлайн-лекція. День Соборності. «Невідбутність в ім’я майбутнього»;

24 січня – вистава Майстерні Лазовіч «Марлен Дітріх. Перша весна». Театральна вистава;

24 січня – книжкова виставка «Світло і тінь: чарівний світ Гофмана» (до 250-річчя від дня народження Ернста-Теодора-Амадея Гофмана (1776-1822);

25 січня – вистава Майстерні Лазовіч «Райко». Театральна вистава;

22–30 січня – тематична виставка до Дня Соборності України «Наша єдність – наша зброя», «За кілька літ нас не здолали, вистоїмо знов!», «А наша єдність нездоланна»;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club;

протягом січня: «А понад світом – звізда вертепна І Бог – предвічний, і радість нова» М. Савка. «Підбірка різдвяно-новорічних історій про доброту і всепрощення».

22 січня – флешмоб-квест «Сила у єдності», до Дня Соборності України.

Концерти

«Зимова казка». Капела бандуристів

«Зимова казка» – це дійство, яке унікально вирізняється від решти концертних програм Національної капели бандуристів. Ретельно відібрані колядки та щедрівки з усіх куточків України, загальноулюблені та маловідомі, акапельні та з інструментальним супроводом, давні та сучасні – вся ця барвиста мозаїка складається в цілісну картину святкування. Замість конферансу звучать віншування та щедрування, що створює у глядача враження проведення концерту на «одному диханні».

Коли: 21 січня, 19:00.

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро Арсенальна).

Сольний коецерт Drevo

23 травня 2025 року український співак Древо представив свій новий сінгл «Смарагдове небо», який за лічені дні став феноменом у музичному просторі України. Вже в перші дні після релізу «Смарагдове небо» потрапило на перші місця до топ-чартів Спотіфай, Apple Music, YouTube Music, YouTube та Shazam. Пісня стала вірусною в ТікТок, де під оригінальний звук «Смарагдове небо» було створено понад сто тисяч відео.

Древо, справжнє ім'я якого Максим Дерев’янчук, родом з міста Вараш Рівненської області. У 2024 році Древо став фіналістом Національного відбору на «Євробачення», посівши дев'яте місце з піснею Endless Chain. Одним з цікавих моментів у кар’єрі Drevo стала спільна пісня з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком – «Терпи, козак». Композиція створена на основі вірша Усика, написаного у 2023 році, і втілює силу духу, витримки та національний характер.

Коли: 23 січня, 19:00.

Місце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Лісапетний Батальйон «Смійся, Надійся, Люби»

24 січня 2026 року «Лісапетний батальйон» повертається з новою програмою. «Смійся, надійся, люби» – це кредо артисток та заклик до дій. Адже пісні колективу дарують гарний настрій та надихають. На вас чекає презентація книги, що написав Сергій Фаліон – це казки у віршах про собак «Чотирилапі історії Чапі та Плюші». Найбільша багатодітна родина отримає примірник у подарунок.

Частина коштів від концерту буде направлена на підтримку нашої країни.\

Пісні гурту «Лісапетний батальйон»: «Лісапет», «Зібрались бабоньки», «Він – з Бучі, вона – з Ірпеня», «Кум зараза», «Машина-звір і баба грім».

Коли: 24 січня, 17:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Великий стендап на Подолі

Вечір сповнений гумором, сміху та позитивних емоцій, на сцені будуть легенди українського стендапа: Олександр Качура, Богдан Боярин, Раміль Янгулов, Микита Скремінський, Магамед Мурадов, ведучий: Євген Мазурян.

Коміки обіцяють жарти, які здивують та залишать приємні спогади на довгий час.

Коли: 23 січня, 19:30.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.

Майже інтелектуальне шоу

«Майже Інтелектуального Шоу» – класичний формат QI від «Підпільного стендапу: тут коміки відповідають на інтелектуальні питання ведучого – правильно або смішно. Ведучий – Свят Загайкевич, засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути, один із королів крінжу.

Боротимуться за звання найрозумнішого коміка:

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.

Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.

Світлана Немонежина. Засновниця проєкту Собачий стендап. Переможниця тб-шоу «Розсміши Коміка».

Секретний гість.

Коли: 25 січня, 19:00.

Місце проведення: Підвал культури, вул. Гончара, 30а.