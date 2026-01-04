Посадовця «Київтеплоенерго» затримано через падіння підлітки в яму з окропом
Слідчі затримали посадовця комунального підприємства «Київтеплоенерго» через падіння неповнолітньої дівчини в яму з окропом, утворену внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Затриманий – керівник дільниці комунального підприємства. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла.
За даними слідства, 2 січня 2026 року працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення – проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою, внаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей.
