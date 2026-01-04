Головна Київ Новини
Посадовця «Київтеплоенерго» затримано через падіння підлітки в яму з окропом

Єлизавета Жабська
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла
фото: Нацполіція

Затриманому готується повідомлення про підозру

Слідчі затримали посадовця комунального підприємства «Київтеплоенерго» через падіння неповнолітньої дівчини в яму з окропом, утворену внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Затриманий – керівник дільниці комунального підприємства. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла. 

За даними слідства, 2 січня 2026 року працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення – проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою, внаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей.

До слова, зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця. 

