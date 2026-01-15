Головна Київ Новини
Киянка травмувалася під час катання на санках у парку «Відрадний» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під час патрулювання території парку «Відрадний» муніципали виявили жінку, яка потребувала допомоги
фото: Мініципальна охорона

Медики госпіталізували жінку до травматологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №12

Під час патрулювання території парку «Відрадний» муніципали виявили жінку, яка потребувала допомоги. Виявилося, що вона впала і травмувалася під час катання на санках. Охоронники, оглянувши постраждалу, одразу викликали бригаду «швидкої допомоги». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Муніципальну охорону.

Медики оперативно прибули на місце й госпіталізували жінку до травматологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №12.

Травмовану жінку доправлено до лікарні
Травмовану жінку доправлено до лікарні
фото: Мініципальна охорона

«Нагадуємо: навіть звичні зимові розваги потребують обережності. Будьте уважні до себе й оточення, а у випадку травм або небезпечних ситуацій звертайтеся по допомогу», – наголосили в «Муніципальній охороні».

Нагадаємо, ожеледиця, яка наразі вкрила дороги і тротуари низки регіонів України, за словами експертів, різко підвищує ризик травмування. Лікар-травматолог Назар Слуцький дав читачам «Главкома» дієві поради, які реально врятують від переломів кінцівок та інших небезпечних ситуацій.

