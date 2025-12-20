Куди сходити у Києві 22-28 грудня: дайджест культурних подій

У літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Г. Тичини добігає завершення виставка Тетяни Артюшенко І am...

Цього тижня кияни та гості міста зможуть відвідати класичні вистави до Різдва, а також стати безпосередніми учасниками творчого процесу: від створення спільних полотен на мистецьких виставках до майстер-класів із плетіння дідухів та виготовлення воскових свічок. Також можна відвідати виставкові ювілейні проєкти, присвячені 150-річчю Олександра Мурашка та 120-річчю Сержа Лифаря.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 22-28 грудня.

Музеї

27 грудня – майстер-клас із колажу «Зимова листівка»;

27 грудня – лекція «Землеробські культи в побуті та культурі ранніх слов’ян»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого 2026 року – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

впродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи».

«Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»

У Музеї історії міста Києва з 18 грудня триває виставковий проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва», що приурочений до 120-річчя від дня народження видатного киянина Сергія Михайловича Лифаря (Сержа Лифаря) – легендарного артиста балету, хореографа, педагога, теоретика танцю, колекціонера та літератора. Проєкт підготовлений філією Музею історії міста Києва «Музей Сержа Лифаря».

Для широкого загалу киян і гостей міста представлені унікальні матеріали з особистої колекції митця,. Ця виставка – символічний подарунок митцеві та жест поваги до його спадщини, що донині прославляє Україну у світі і є потужним елементом нашої культурної дипломатії.

Коли: до 1 лютого.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

27 та 28 грудня – «У нас бувало теж деревце на Різдво…» – тематичний захід, присвячений традиціям святкування Різдва в родині Грушевських;

протягом місяця – виставка «Відомі/У кадрі/Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

протягом місяця – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі.

27 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

27 грудня – лекція «Поговоримо про… «Довкола МУР(ів)» від дослідниці локальної історії, видавчині Анжели Савченко;

27 грудня – літературно-музичний вечір «Там за обрієм хтось щасливий»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження мистця.

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 4 січня 2026 року – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену.

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського».

27 грудня – лекція Марини Лук’янової «Історія української ялинкової прикраси»;

27 грудня – кураторська екскурсія Марини Лук’янової виставкою «Ялинкові прикраси. Від давнини до сьогодення»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025.

до 18 січня 2026 року – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого 2026 року – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | навпіл».

23 грудня – відкриття виставки «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»;

27 грудня – майстер-клас із ліногравюри для дітей від дев'яти років;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «У саду різдвянім».

«Олександр Мурашко. Київські вібрації»

Міжмузейний історико-мистецький проєкт присвячено 150-річчю від дня народження Олександра Мурашка (1875–1919) – одного з найяскравіших українських живописців початку ХХ століття, ювілей якого цього року відзначає ЮНЕСКО. Експозиція зосереджується на київському періоді життя митця – місті, де він народився, жив, творив і викладав. Тут Мурашко відвідував Рисувальну школу Миколи Мурашка, заснував власну студію, співпрацював із відомими меценатами й колекціонерами, серед яких родина Терещенків, Семен Могилевцев, Фрідріх Міхельсон, Оскар Гансен.

У виставковому просторі представлено портрети сучасників художника – рідних, друзів і відомих особистостей, серед яких оперні співаки Павло та Любов Андреєви, Катерина Крюгер, Анна Крюгер-Прахова. Виставка також висвітлює зв’язки митця з німецькою спільнотою Києва, зокрема через родину дружини Маргарити Крюгер. Один із центральних творів експозиції – портрет дружини німецького консула Еріха Ґерінґа «Дама в білій перуц».

На виставці можна побачити роботи з провідних музейних колекцій України, а також твори з приватних зібрань. Серед них – сирецький краєвид і натюрморт, створені на київській дачі родини Дитятіних.

Коли: 22 жовтня – 26 січня.

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

27 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

27 грудня – лекція «Київська зима 100 років тому. Різдвяна історія Дому Ханенків»;

28 грудня – ліногравюра – майстер-клас із виготовлення новорічної листівки;

28 грудня – Євген Громов у Музеї. Концерт «Шляхетні та сентиментальні вальси»;

28 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

27 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримськотатарських митців;

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: екскурсія англійською мовою – «Welcome to Starytskyi House»; квест для школярів – «Таємниці музичних інструментів».

27 грудня – всеукраїнський конкурс творчої молоді «Талановиті діти»;

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

27 грудня – захід для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» із метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації;

до 28 грудня – до Міжнародного дня волонтера виставка «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

24 грудня – «Ніч перед Різдвом»;

25 грудня – «Таємниця крилатого лицаря»;

27 грудня – «Free Love»;

28 грудня – «Ніч перед Різдвом».

до 25 грудня – фінальна колективна художня виставка артпроєкту «Мозаїка спадщини України» спільно з мистецькою агенцією Art Fine Nation;

26 грудня – цифрове мистецтво як продовження театру і кіно. Круглий стіл;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова.

23 та 24 грудня – ХХХІ Наукові читання «Марія Заньковецька та її доба» з теми «Музеографічні аспекти життя і діяльності Марії Заньковецької»;

27 грудня – презентація виставки «Кольори душі»;

27 грудня – 10 січня 2026 року – виставка робіт членкині НСХУ України Яни Власенко «Кольори душі».

26 грудня – концерт вокальних і фортепіанних творів. Юлія Яковина (НМА ім. П. Чайковського).

25 грудня – різдвяна хода з колядницькими зірками;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна, на платформі Google Arts&Culture;

до 15 лютого 2026 року – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025, присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок та різдвяних павуків із соломи; розпис різдвяних пряників «панянок»; виготовлення та розпис різдвяних зірок; малювання хатньої ікони на склі; сукання різдвяної свічки з воску; виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

до 31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;

до 31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.

до 23 грудня – виставка Тетяни Артюшенко;

26 грудня – концерт Національної філармонії України;

до 29 грудня – святкова майстерня.

Виставка Тетяни Артюшенко I am...

Після успішного дебюту цього року, художниця Тетяна Артюшенко повереулася до музею з новою експозицією. Її роботи – це поєднання світла, глибини та щирості, що вже встигли відгукнутися в серцях багатьох поціновувачів.

I am – це більше ніж назва. Це маніфест самопізнання. Через витончені лінії та сміливі барви мисткиня веде діалог про те, ким вона є насправді, запрошуючи глядача відчути внутрішній рух власної душі.

Коли: до 23 грудня.

Місце проведення: Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

24 грудня – майстер-клас для дітей і дорослих із виготовлення декоративних воскових свічок «Різдвяна свічка з родиною Бунге»;

26 грудня – тематична виставка «Точність – ввічливість аптекарів». Виставка розповідатиме про історію та різноманітність аптечних вагів;

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

до 22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

24 грудня – 12 січня 2026 року – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій»;

27 грудня – лекція к.і.н. Панченка В. О. «Грошовий обіг в Україні часів московського царства та російської імперії»;

до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

«Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій»

25 грудня у Музеї Гетьманства фотограф митець Максим Кобецт презентує авторську фотовиставку «Квіти (не) можуть розмовляти». Проєкт отримав срібну нагороду міжнародної фотовиставки 2024 Tokio International Pnoto Award (TIFA). Реалізована у жанрі портрету, серія наразі налічує 55 унікальних робіт, створених з 2023 року, і ще матиме своє продовження та наповнення.

Мета виставки – показати глибокий емоційний зв’язок квітів з людьми, заснований на пам’яті, асоціаціях, кольорі та характері.

Коли: до 13 січня.

Місце проведення: Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-Б, станція метро Контрактова площа.

22-26 грудня – виставка «Джерело Світла»;

22-26 грудня – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;

22-26 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

22-26 грудня – виставка «Наше Підґрунтя»;

22-26 грудня – відкриття виставки «Дива Новоріччя»;

24 грудня – благодійний захід.

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

Театр «Золоті Ворота»

23 грудня – вистава «Тату, ти мене любив?»;

25 грудня – вистава «Кортес»;

26 грудня – вистава Love Revolution;

27 грудня – вистава «Величне століття, веселе»;

28 грудня – вистава «Бери од жизні всьо».

Вистава «Кортес»

Якби в XV столітті вже встигли зняти «Страх і огида в Лас-Вегасі» та винайти клітор, чи залишилася б у імператорів потреба в загарбницьких війнах? [Спойлер: досвід сучасності показує, що так] Іспанські мандрівники на чолі з відомим генералом Ернаном Кортесом через жагу до слави та грошей вирушають в Америку – «рятувати» імперію ацтеків від жахливих традицій жертвоприношень та рабовласництва. Досягнути вони цього намагаються звичними для них засобами – вбивствами, мародерством та руйнуванням.

Головне питання, яке постає перед героями: хто з них варвар, а хто – бог? Це історія про важливість культурної самоідентифікації та необхідності прощання зі своїм колоніальним минулим. «Ми не вмремо. Ми задихнемося власною меншовартістю», – проблема, з якою стикаються ацтеки, і яка, на жаль, є актуальною і для нас сьогодні. Трансгресія історичного минулого іспанських конкістадорів та сучасних українців, багато гумору та важливих морально-етичних тем: яка роль жінки в суспільстві? В чому рівність та братерство? Та як відрізнити варварство від культурної експансії?

Коли: 25 грудня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Київський національний академічний Молодий театр

23 грудня – «Ліки для Ліки»;

23 грудня – Різдвяний літературний вечір. Коляда з письменниками;

24 грудня – «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»;

25 грудня – «Сватання на Гончарівці»;

25, 26 грудня – «Зрада»;

26 грудня – «Праматері степів»;

27 грудня – За лаштунками Молодого;

27 грудня – «Патетична соната»;

27 грудня – «Місячні»;

28 грудня – «Патетична соната»;

28 грудня – «Місячні»;

Вистава «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»

Історія військового Сергія, який у відпустці потрапляє до загадкової перукарні та зустрічає трьох провісниць, стає метафорою пошуку правди серед множинності наративів, болю очікування й досвіду втрат. Постановка порушує питання ціни перемоги, впливу пропаганди та трансформації особистості під тиском війни, пропонуючи глядачеві прожити складні емоції тут і тепер.

«Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки» – драма Максима Курочкіна у постановці Станіслава Мойсеєва, створена в межах проєкту «Семантичний щит». Вистава поєднує воєнну буденність із міфологічними архетипами, досліджуючи стан людини в умовах війни.

Коли: 24 грудня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

27 грудня – «Снігова квітка», новорічна казка;

28 грудня – «Казка про музичну ялинку», інтерактивна казка-забавка.

Дитячий простір:

24 грудня – «Казки для Миколая», інтерактивна казка;

27 грудня – «Зимові пригоди Крукоруків», ігрове шоу.

23 грудня – «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

24 грудня – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

25 та 26 грудня – «Вечорниці»;

27 та 28 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

27 та 28 грудня – «Шантрапа».

24 грудня – балет на дві дії «Сойчине крило»;

25 грудня – святковий концерт «Різдво в Укритті»;

26, 27 грудня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана»;

27 грудня – концерт хору театру «Світло Різдва»;

28 грудня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».

23 грудня – «Гамлет», трагедія;

24 грудня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;

25 грудня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;

26 грудня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами;

27 грудня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки;

28 грудня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл.

25-27 грудня – вистава «Різдвяні зустрічі»;

26 та 27 грудня – вертеп «Казки тихої ночі»;

28 грудня – вистава «Лампа Аладдіна».

«За двома зайцями»

У Національній опереті відбудеться сучасний мюзикл на відому п’єсу М. Старицького «За двома зайцями». Сюжет комедії залишився тим самим: невгамовний Голохвостов намагається одружитися і з багатою, але дурною Пронею, і з доброю, гарною, але бідною Галею. Але сама постановка здивує навіть найвибагливішого глядача! На вас чекає 15 музичних аранжувань, гопак з балету «Гаяне» на музику Хачатуряна, «Політ джмеля» Римського-Корсакова та додайте до всього цього ще й «внутрішній голос Голохвостого». і це, звичайно, не всі несподіванки від авторів вистави. Постановку можна по праву вважати однією з кращих вистав Національної оперети України, про що свідчать і постійні аншлаги.

Коли: 27 грудня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

23, 24 грудня – вистава Харківського театру ляльок «Дюймовочка». Лірична фантазія;

23 грудня – «Робота з Тінню». Вистава на малій сцені;

25 грудня – «Син». Драма;

25 грудня – вистава Харківського театру ляльок «Параджанов. Балкон дитинства». Солодко-гіркий гранат;

26 грудня – «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

26 грудня – «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

27, 28 грудня – «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи The Play That Goes Wrong;

27 грудня – «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;

28 грудня – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього.

Бібліотеки

23 грудня – стрим-бесіда з Олегом Шульгою, воїном, у мирному житті – кіноактором, «Хартія – шлях до Перемоги»;

24 грудня – музичне прослуховування, віртуальний екскурс «Музика як покликання: від композиторства до викладання», 120 років від дня народження Данькевича К.Ф.;

24 грудня – стрим-бесіда з Іваном Братусем «100 років з дня виходу роману Франца Кафки «Процес»;

25 грудня – віртуальний портрет, виставка матеріалів «Культурне відродження діяльність в музиці та освіті», 130 років від дня народження Верьовки Г.Г. (1895–1964);

25 грудня – підбірка різдвяних фільмів для сімейного перегляду «Різдво Христове: Символ надії та відродження» до свята Різдва Христова;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

23 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

25 грудня – перегляд художнього фільму в кінозалі;

22–28 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

27 грудня – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови».

24 грудня – зустріч літературної вітальні ОППіР.

25 грудня – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

25 грудня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

25 грудня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

22-28 грудня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки»; виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин»; виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

23 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

28 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

28 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

23 грудня – фольклорний вогник «Тихо стукає у шибку ніч Христового Різдва».

25 грудня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

постійно діючі виставки: етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

22-28 грудня – колективна виставка живопису «Дивний сон». Кураторка та авторка ідеї – Елен Орро;

22-28 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

22 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;

24 грудня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

26 грудня – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;

28 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

22 грудня – літературно-новорічне лото «Загадуємо бажання»;

23 грудня – speaking club «Мовознайка»;

29 грудня – різдвяний концерт хорового колективу «Березничанка».

22 грудня – народознавче свято «Україна колядує».

22 грудня – фортепіанний концерт до Різдва. Музична зустріч;

23 грудня – презентація книги поезій «Канти мандрівних музик» і відкриття виставки живопису «Світи волошкові» Валентини Давиденко;

23 грудня – новорічний концерт вокальної музики;

24 грудня – «З Різдвом Христовим! Щасливих свят!». Святкова книжкова інсталяція. Відеопривітання;

25 грудня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

25–30 грудня – «Різдво – це сезон розпалення добродушного вогню милосердя у мерці» В. Ірвінг. Калейдоскоп різдвяних історій;

27 грудня – «Christmas Stories. Дивосвіт Різдва». Різдвяний вечір;

до 31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

до 15 січня 2026 року – «Новорічний калейдоскоп» до різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club.

23 грудня – тихий вечір перед Різдвом у бібліотеці – майстерка з виготовлення різдвяної зірки;

24 грудня – книжкова виставка «Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечі», до різдвяних свят.

Концерти

Різдвяний вечір з Людмилою Монастирською

Людмила Монастирська - народна артистка України та справжня національна легенда. Її ім’я добре відоме не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Співачка підкорила сцени найпрестижніших оперних театрів світу, серед яких – знаменита «Ла Скала», Королівський театр Ковент-Гарден, «Метрополітен-опера» та Баварська опера.

Під час сольного концерту оперна діва виступить у супроводі Київського камерного оркестру Національної філармонії України. Диригуватиме концертом заслужений артист України Василь Коваль.

Коли: 22 грудня, 18:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Новорічна вистава «Казка про 12 місяців»

Шукаєте святкову виставу для всієї родини? «Казка про 12 місяців» – саме те, що вам потрібно. Спектакль поєднує у собі три надзвичайно важливі складові: передові технології, казкові образи та сучасну хореографію. Додайте сюди оригінальну історію відомої чеської казки і отримаєте беззаперечний хіт для всієї родини.

У виставі беруть участь артисти Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, буде різноманіття українських танців та національних костюмів.

Коли: 25, 26, 27, 28, 30 грудня 2025 року та 2, 3 січня 2026 року.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Різдвяне льодове шоу з Roxolana

Протягом двох святкових вечорів у столиці відбудеться шоу, в якому поєднаються різдвяна музика та мистецтво фігурного катання. На гостей чекає справжній вертеп, в якому візьмуть участь найвідоміші українські артисти, та льодове шоу у виконанні найтитулованіших спортсменів України.

Основою шоу стануть колядки з двох різдвяних альбомів співачки Roxolana «Настрій: колядувати». Добре відомі всім українцям пісні в сучасному звучанні виконають Roxolana, Руслана, Monatik, Kazka, Анна Трінчер, Zlata Ognevich, Tayanna, Monokate, Марія Квітка, Molodi, Brykulets, Nicole, Tvorchi.

На арену Палацу спорту вийдуть найкращі українські фігуристи, чемпіони Європи та світу, які виконають унікальні танцювальні номери, створені спеціально для Різдвяного шоу дворазовою Чемпіонкою України з фігурного катання Анастасією Архіповою.

Коли: 25-26 грудня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Стендапи

Шоу Не Проблема

Комедійне шоу, де ваші проблеми стануть джерелом сміху та гарного настрою. Коміки не тільки вислухають ваші життєві негаразди, але й знайдуть їм найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Чи це любовні пригоди, труднощі на роботі, чи просто курйозні ситуації – готуйтеся сміятися до сліз, адже всі проблеми зникнуть під натиском гумору.

Приходьте, поділіться своїми історіями, і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом. Ціль шоу в тому, щоб ви пішли додому переконаними, що ваша проблема – не проблема.

В щоу беруть участь коміки: Даня Повар, Андрій Бережко, Паша Пінчук.

Коли: 23 грудня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Новорічний Стендап

У неділю ввечері відбудеться новорічний стендап. Гарним настроєм глядачів заряджатимуть: Фелікс Редька, Алла Волкова, Андрій Бережко, Павло Пінчук.

Коли: 28 грудня, 19:00.

Місце проведення: Центр культури та мистецтв КАІ, пр-т Любомира Гузара, 1.