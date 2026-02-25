Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві

Українська сторона продемонструвала європейським партнерам наслідки атак по цивільній енергетичній інфраструктурі

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом із депутатами Європейського парламенту та національних парламентів 14 країн Європи відвідав одну зі зруйнованих київських теплоелектроцентралей. Про це Кулеба написав у соціальній мережі, пише «Главком».

Йдеться про об’єкт критичної інфраструктури, який до атак забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 тис. мешканців столиці, більш як 1100 житлових будинків, а також школи, дитсадки й медичні заклади.

«З початку повномасштабного вторгнення ТЕЦ зазнала 13 ракетних і дронових атак, з них дев'ять – лише за цей опалювальний сезон. Попри це, колектив станції – понад 700 фахівців – поетапно відновлює пошкоджене обладнання», – зазначив Кулеба.

фото: Олексій Кулеба

Під час візиту українська сторона продемонструвала європейським партнерам наслідки атак по цивільній енергетичній інфраструктурі та наголосила, що такі об’єкти не є військовими цілями, а забезпечують базові потреби людей.

У складі делегації – 31 депутат, серед яких голови та члени комітетів оборони й міжнародних відносин з Німеччини, Франції, Італії, Данії, Швеції, Польщі, Іспанії, Литви, Естонії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Угорщини та Словаччини.

«Під час зустрічі звернулися до партнерів із проханням про подальшу підтримку енергетичного сектору. Представили план підготовки до наступного опалювального сезону та потреби України у розвитку розподіленої генерації, модульних потужностей і резервного живлення. Загальна екстрена потреба країни у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт. Дякую європейським партнерам за підтримку. Стійкість нашої енергетики – це безпека мільйонів людей», – підсумував міністр.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.