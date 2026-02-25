Головна Київ Новини
search button user button menu button

Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
Понад 30 європейських парламентарів відвідали постраждалу ТЕЦ у Києві
фото: Олексій Кулеба

Українська сторона продемонструвала європейським партнерам наслідки атак по цивільній енергетичній інфраструктурі

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом із депутатами Європейського парламенту та національних парламентів 14 країн Європи відвідав одну зі зруйнованих київських теплоелектроцентралей. Про це Кулеба написав у соціальній мережі, пише «Главком».

Йдеться про об’єкт критичної інфраструктури, який до атак забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 тис. мешканців столиці, більш як 1100 житлових будинків, а також школи, дитсадки й медичні заклади.

«З початку повномасштабного вторгнення ТЕЦ зазнала 13 ракетних і дронових атак, з них дев'ять – лише за цей опалювальний сезон. Попри це, колектив станції – понад 700 фахівців – поетапно відновлює пошкоджене обладнання», – зазначив Кулеба.

Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві фото 1
фото: Олексій Кулеба

Під час візиту українська сторона продемонструвала європейським партнерам наслідки атак по цивільній енергетичній інфраструктурі та наголосила, що такі об’єкти не є військовими цілями, а забезпечують базові потреби людей.

У складі делегації – 31 депутат, серед яких голови та члени комітетів оборони й міжнародних відносин з Німеччини, Франції, Італії, Данії, Швеції, Польщі, Іспанії, Литви, Естонії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Угорщини та Словаччини.

«Під час зустрічі звернулися до партнерів із проханням про подальшу підтримку енергетичного сектору. Представили план підготовки до наступного опалювального сезону та потреби України у розвитку розподіленої генерації, модульних потужностей і резервного живлення. Загальна екстрена потреба країни у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт. Дякую європейським партнерам за підтримку. Стійкість нашої енергетики – це безпека мільйонів людей», – підсумував міністр.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

Читайте також:

Теги: Київ ТЕЦ Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Три відділення працюватиме на лівому березі, ще сім – на правому
10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси
31 сiчня, 23:19
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Атака на Київ: пошкодження зафіксовано у п'яти районах (оновлено)
3 лютого, 03:47
Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
22 лютого, 12:23
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
Ракетна атака на Київ: пошкоджено об’єкти ЮНЕСКО у Києво-Печерській лаврі (фото)
26 сiчня, 13:36
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
27 сiчня, 11:39
Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів
На Прикарпатті після обстрілу зупинилася Бурштинська ТЕС
7 лютого, 15:15
Стихійний квітковий ринок біля станції метро «Мінська» не зачиняється навіть у сильні морози
Біля метро «Мінська» через морози виросли саморобні теплиці (фото)
11 лютого, 07:41
Поліція показала умови, у яких виховувалася малолітня дитина
Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері
16 лютого, 15:31
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 17-22 лютого: повний розклад на тиждень
16 лютого, 16:34

Новини

Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
Забудовник зносить найстарішу садибу на Лівому березі Києва? Що кажуть активісти та влада
Забудовник зносить найстарішу садибу на Лівому березі Києва? Що кажуть активісти та влада
Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)
Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)
У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту
У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту
Відновлення електротранспорту в Києві: які маршрути запрацюють з 26 лютого
Відновлення електротранспорту в Києві: які маршрути запрацюють з 26 лютого
За збут трофейної зброї та вибухівки затримано двох мешканців Київщини
За збут трофейної зброї та вибухівки затримано двох мешканців Київщини

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua