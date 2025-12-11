Олег Винник пояснив, чому не приїзджає з концертами в Україну

Винник заявив, що готовий провести концерт в Україні

Популярний український співак Олег Винник, який наразі перебуває за кордоном, пояснив, чому вже три роки не дає концертів в Україні. За його словами, головна причина полягає у відсутності пропозицій від організаторів, а не у його небажанні чи негативних чутках.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю співака.

В інтерв'ю на запитання, чому він не приїжджає до України з виступами, артист заявив, що готовий провести концерт, попри «все це лайно», яке, на його думку, про нього розносять.

«Якщо є ця можливість, я приїду, я зроблю той концерт. Я знаю, що він буде саме на фоні того, що сьогодні про мене оце все лайно розносять. Люди знають, що це не так», – зазначив Олег Винник.

На пряме запитання, чи може він сам проявити ініціативу та організувати свій виступ, Винник відповів категоричним «ні», пояснюючи це тим, що організація є справою організаторів, а не артистів.

Співак пояснив, що організація концертів – сцена, майданчик, місто і таке інше – це, по-перше, капіталовкладення. Винник каже, що ніхто з артистів, яких він знає, цього робити не буде.

Винник нагадав, що раніше працював за системою, коли організатор пропонував тур, а артист погоджувався їхати «за касу» (коли артист має заробіток з проданих квитків) або на «гарантію» (коли організатор дає артисту кошти за те, що він виступить).

«Ми ніколи ніде на гарантію не їздили. І якщо я не помиляюся і за словами мого директора, я був єдиний в Україні, який їздив за касу. Продав два квитки – це твоє. Продав дві тисячі квитків – це твоє», – поділився співак.

На питання, чи не пов'язана відсутність запрошень з його від'їздом та негативними чутками, Винник відповів, що йому «вже не важливо», що про нього думають.

«Мені це взагалі, взагалі, це вже не важливо. Вже не важливо. Хто та що про мене думає, це мені вже не важливо. Я настільки наївся всього цього і наскільки в мене вже імунна система загартована, мені вже абсолютно це не цікаво», – заявив співак.

Він також не погодився з тим, що його називають «скандальним артистом», запитуючи: «В якому скандалі мене хоч хтось бачив?».

Нагажаємо, у вересні Олег Винник опублікував коротке відео, в якому він співає під фонограму свого російськомовного хіта «Ніно». Далеко не всім землякам 52-річного співака сподобалось його повернення до старого репертуару. Але голова фан-клубу Винника Валерія Барон встала на його захист.