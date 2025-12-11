Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Олег Винник пояснив, чому не приїзджає з концертами в Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Олег Винник і його дружина Таюне під час інтерв'ю
скриншот відео

Винник заявив, що готовий провести концерт в Україні

Популярний український співак Олег Винник, який наразі перебуває за кордоном, пояснив, чому вже три роки не дає концертів в Україні. За його словами, головна причина полягає у відсутності пропозицій від організаторів, а не у його небажанні чи негативних чутках.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю співака.

В інтерв'ю на запитання, чому він не приїжджає до України з виступами, артист заявив, що готовий провести концерт, попри «все це лайно», яке, на його думку, про нього розносять.

«Якщо є ця можливість, я приїду, я зроблю той концерт. Я знаю, що він буде саме на фоні того, що сьогодні про мене оце все лайно розносять. Люди знають, що це не так», – зазначив Олег Винник.

На пряме запитання, чи може він сам проявити ініціативу та організувати свій виступ, Винник відповів категоричним «ні», пояснюючи це тим, що організація є справою організаторів, а не артистів.

Співак пояснив, що організація концертів – сцена, майданчик, місто і таке інше – це, по-перше, капіталовкладення. Винник каже, що ніхто з артистів, яких він знає, цього робити не буде.

Винник нагадав, що раніше працював за системою, коли організатор пропонував тур, а артист погоджувався їхати «за касу» (коли артист має заробіток з проданих квитків) або на «гарантію» (коли організатор дає артисту кошти за те, що він виступить).

«Ми ніколи ніде на гарантію не їздили. І якщо я не помиляюся і за словами мого директора, я був єдиний в Україні, який їздив за касу. Продав два квитки – це твоє. Продав дві тисячі квитків – це твоє», – поділився співак.

На питання, чи не пов'язана відсутність запрошень з його від'їздом та негативними чутками, Винник відповів, що йому «вже не важливо», що про нього думають.

«Мені це взагалі, взагалі, це вже не важливо. Вже не важливо. Хто та що про мене думає, це мені вже не важливо. Я настільки наївся всього цього і наскільки в мене вже імунна система загартована, мені вже абсолютно це не цікаво», – заявив співак.

Він також не погодився з тим, що його називають «скандальним артистом», запитуючи: «В якому скандалі мене хоч хтось бачив?».

Нагажаємо, у вересні Олег Винник опублікував коротке відео, в якому він співає під фонограму свого російськомовного хіта «Ніно». Далеко не всім землякам 52-річного співака сподобалось його повернення до старого репертуару. Але голова фан-клубу Винника Валерія Барон встала на його захист.  

Теги: Олег Винник артист місто концерт співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штучний інтелект у TikTok поширює фейки з образами Анастасії Даугуле, Соломії Вітвіцької та Алли Мазур
Українські телеведучі, чиї ШІ-копії використовуються для фейків (список)
19 листопада, 19:38
Калкін хоче зіграти Кевіна ще раз у новій різдвяній історії
Маколей Калкін планує продовження легендарного «Сам удома»
27 листопада, 16:31
Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
14 листопада, 10:24
Квартира шириною 40 см, яку здають за $1 на день
У Китаї здається міні-квартира завширшки 40 см (відео)
28 листопада, 10:21
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
21 листопада, 14:01
Аpple Music назвав найпопулярніші треки року в Україні
Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг
3 грудня, 19:14
Критичний смог дошкуляє Ірану
Названо найзабрудненіше місто
27 листопада, 17:16
6 грудня у Мухеї Ханенків відбудеться екскурсія виставкою «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
29 листопада, 19:02
Восьминіг-піаніст Тако
Блогер навчив восьминога грати на підводному піаніно
Вчора, 18:18

Шоу-біз

Олег Винник пояснив, чому не приїзджає з концертами в Україну
Олег Винник пояснив, чому не приїзджає з концертами в Україну
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
TikTok підбив музичні підсумки 2025: хто очолив глобальні чарти
TikTok підбив музичні підсумки 2025: хто очолив глобальні чарти
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)
«Гаряча штучка», «Монстр під ліжком» та чергова сенсація з Південної Кореї. Кінопрем'єри тижня
«Гаряча штучка», «Монстр під ліжком» та чергова сенсація з Південної Кореї. Кінопрем'єри тижня
Мелашка з серіалу «Спіймати Кайдаша» повідомила про кінець акторства
Мелашка з серіалу «Спіймати Кайдаша» повідомила про кінець акторства

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua