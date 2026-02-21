Куди сходити у Києві 23 лютого – 1 березня: дайджест культурних подій

Тих, хто вже чекає на тепло, Музей Гончара запрошує на «Весняні заклички», щоб разом наблизити пору пробудження і розквіту

Цього тижня у Києві на поціновувачів мистецтва чекають знакові проєкти: від фотовиставки «Ниточка» про трансформацію дитячих доль у Музеї історії Києва до експозиції «Емансипантки», що відкриває невідомі сторінки життя родини Лесі Українки. Театралів запрошують на глибоку драму за Андрієм Курковим «Сірі бджоли» про життя у «сірій зоні» та легку іронічну комедію «Сімейна вечеря» із зірковим складом акторів. Для любителів музики справжнім святом стане масштабна постановка Broadway nights in Kyiv з найкращими світовими хітами, а на прихильників танцювальних ритмів чекає яскрава подорож у 80-ті разом із гуртом Disco Kings.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 22 лютого – 1 березня.

Зміст

Музеї

Виставка «Ниточка: Трансформація замість зламаності»

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Ниточка: Трансформація замість зламаності». Експозицію підготував благодійний фонд «Голоси дітей» разом із фотографинею Мартою Сирко. Центром виставки стали портрети 14 дітей та їхні історії. Частина з них втратила дім і звичне життя. Інші пережили події, які змінили їх назавжди.

Виставка не має на меті продемонструвати зламаність покоління – навпаки. Хоч війна залишає сліди, які викарбовуються в нашому досвіді, але трансформація не дорівнює слабкості та не означає руйнування. Пережите може стати фундаментом для чогось нового – значно міцнішого, ніж було раніше. Саме про такий шлях розповідає виставка «Ниточка».

Кожен знімок у проєкті «Ниточка» нагадує, що повернутися до того, як було «до», неможливо. Та й чи варто? Пережите вже стало частиною цих дітей, але воно не визначає їхнє майбутнє. Біль перетворюється на розуміння себе, а травма набуває форми, у якій можливе зцілення.

Фото для проєкту «Ниточка» створила Марта Сирко – майстриня портрета, чиї роботи представлялися на закордонних виставках. У 2025 році Forbes вніс Марту до списку 10 Women Preserving And Shaping Ukrainian Art And Culture.

Коли: з 20 лютого до 1 березня.

Місце: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

Виставка картин «Снігова казка на порозі весни»

Мить, коли зима ще тримає світ у булому спокої, а весна тихо торкається серця – ось вона, магія переходу. Сніг поступово тане під першим теплим промінням сонця, і крижане царство оживає: сріблясті відблиски змішуються з ніжними відтінками золотого, рожевого і зеленого.

Колективна виставка картин сучасних художників під назвою «Снігова казка на порозі весни» – це простір, де природа шепоче свою стародавню історію про життя і відродження. В роботах митців танок сніжинок, перші бруньки, ніжні краплі води, що обіцяють теплі дні. Тут холод і тепло, тиша і світло зустрічаються, створюючи неповторну гармонію моменту, коли світ стає дивовижно чарівним.



Коли: до 28 лютого.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Виставка «Емансипантки»

Освіта у ХІХ ст. стала вагомим важелем для реалізації жінки не лише в родинному середовищі, а й способом втілення своїх здібностей та талантів. Жінки у суспільстві набувають вже іншого статусу: гімназистки, курсистки, і, нарешті, – професіоналки у своїй справі. З’являється навіть термін, який їх характеризує «Нова жінка ».

Прикладом такої жінки в родині Косачів стала Ольга Петрівна, яку ми знаємо більш за псевдонімом Олена Пчілка. Вона не лише вибудувала разом з чоловіком приклад родини, де панували партнерські стосунки, виховали шістьох дітей, а й реалізувалася як письменниця, видавчиня, громадська діячка, дослідниця етнографії, і, врешті-решт стала членкинею Всеукраїнської академії наук.

Прикладом емансипованих жінок стали і її доньки: Лариса (Леся Українка), Ольга, Оксана та Ізидора. Леся Українка піднімала «жіноче питання» не лише у художній творчості, а й в публіцистиці. ЇЇ сестри отримали вищу фахову освіту і стали: Ольга – лікаркаю, Оксана – вчителькою французької мови і перекладачкою, Ізидора – агрономкою. Невістка Олени Пчілки Олександра – отримавши філологічну і юридичну освіту, реалізовувала і свій письменницький талант під псевдонімом Грицько Григоренко.

На виставці «Емансипатки» будуть представлені особисті речі, що належали цим жінкам, а також дипломи та атестати жіночих навчальних закладів. Відвідувачі зможуть візуалізувати образ тогочасної курсистки – слухачки Вищих жіночих курсів, за картиною М. Ярошека.

Окремий розділ експозиції становлять матеріали з приватної колекції Петра Яковенка, вивезені з Музею освіти окупованого міста Горлівка (Донецька область).

Коли: презентація проєкту відбудеться 26 лютого о 16:00, вхід на презентацію вільний.

Місце проведення: Меморіальний будинок Лесі Українки (вул. Саксаганського, 97).

Мінікурс «Весняні заклички»

Ранкове сонячне проміння та перегукування птахів нагадують, що от-от весна. Давні люди вірили, що без їхньої допомоги вона не прийде, тож як тільки зійде сніг, молодь і діти виходили на підвищення, аби голос розносився якнайдалі, та загукували весну. Такі веснянки-заклички були інструментом звернення до весни як до живої міфологічної істоти, здатної «відімкнути літо» й принести нове життя.

Музей Івана Гончара запрошує на першу цьогоріч весняну майстерню-мінікурс, на якому відвідувачі вивчать зразки веснянок-закличок з Полісся, Полтавщини, Слобожанщини та відчують єднання у спільному звучанні, яке наблизить жадану пору пробудження й розквіту.

Викладачкою мінікурсу є Ірина Данилейко – етномузикологиня, керівниця відділу нематеріальної культурної спадщини НЦНК «Музей Івана Гончара», керівниця фольклорного гурту «Михайлове Чудо», співзасновниця студії ЕГЕ films, викладачка традиційної манери співу.

Коли: 28 лютого і 1 березня, з 12:00 до 15:00. Кількість місць обмежена. Відвідати майстерню можна лише за попередньо придбаним квитком.

Місце проведееня: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська 19.

Театри

Вистава «Сірі бджоли»

В Театрі на Подолі відбудеться вистава «Сірі бджоли» за романом відомого в Європі українського письменника Андрія Куркова. Курков – автор кіносценаріїв і понад 20 книг для дітей і дорослих, які перекладені на 36 мов світу, сам написав п’єсу за своїм романом спеціально для Театру на Подолі. До речі, роман Андрія Куркова «Сірі бджоли» увійшов у шорт-лист «Книги року BBC-2018».

Це історія про сіру зону всередині та навколо нас. Про двох людей, останніх мешканців села, яке опинилося у цій сірій зоні – між вільною та окупованою територією. Усе життя вони не любили один одного, а тепер залишилися сам на сам, на землі, яка перестала бути країною і державою, і залишилась просторо між двох світів.

Тут немає тих, хто «проти» і тих, хто «за». Є дві людини, і одній з них зручніше ходити за продуктами в один бік. А другій – в інший. І тепер це дві території, підконтрольні різним державам.

Коли: 24 лютого, 18:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Наталка Полтавка.doc»

Вистава про пошук самоідентичності через архетип Наталки Полтавки в сучасному українському суспільстві.

Засобами вербатіму актори досліджують теми оригінальної п'єси 1819 року: збереження традиційних сімейних та духовних цінностей, проблеми еміграції, заробітчанства, питання цілісності особистості та її життєвих орієнтирів.

Якщо Наталка Котляревського – це збірний образ українки XIX століття, то якою вона має бути сьогодні?

Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Коли: 25 лютого, 18:30.

Місце проведення: Київський академічний театр на Печерську, вул. Немировича-Данченка, 5.

Вистава «Сімейна вечеря»

У той тихий прекрасний вечір ніщо не віщувало бурі. Дружина збиралася їхати , щоб провідати улюблену матусю, чоловік тихенько радів у передчутті швидкої зустріфчі з коханкою. Але лунає телефонний дзвінок і ... Одне слово неправди – це маленька брехня, кілька фраз – великий обман, а підміна понять – це вже, вибачте, захоплююча гра. Як сказала одна з героїнь вистави: «Це гра під назвою «Дружна родина». В неї зазвичай грають після вечері. Всі ніби родичі одних, і в той же час заводять романи з іншими. І потрібно вгадати, хто чий родич, а хто – коханець. І чим більше в тебе коханців, тим більше в тебе очок».

Люди, які грають в ігри, завжди спочатку думають, що контролюють ситуацію, але з часом гра починає слідувати своїм правилам. Особливо, якщо самим гравцям є що приховувати один від одного ...

У виставі задіяні: народні артисти України Борис Вознюк, Наталя Кудря, Тетяна Назарова, Юрій Гребельник, Олександра Єна, Надія Кондратовська, заслужені артисти Олег Савкін, Олена Стефанська, Анна Варпаховська, Євген Лунченко, Ганна Гринчак, а також артисти Володимир Ращук, Любов Тищенко та Олена Червоненко.

Коли: 26 лютого, 18:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Тітонька Чарлі»

«Тітонька Чарлі» – ефектна і неповторна комедія за п’єсою Брендона Томаса. В центрі неймовірних пригод опиняються двоє друзів, Джек та Чарлі. Обидва парубки закохані і планують освідчитися. Та для цього потрібно неодмінно отримати благословення дядька своїх обраниць – вередливого Спетлайга. Джек та Чарлі вже ніби все організували: запросили тітоньку Люцію – мільйонерку з Бразилії. Тож усе має пройти розкішно: пишний сніданок, освідчення…



Та раптом надходить повідомлення про те, що приїзд Люції відкладається! Рятувати закоханих береться товариш Джека і Чарлі, лорд Френкерт Баберлей (Бабс). Саме йому належить зіграти багату тітоньку, допомогти юнакам та ще й при цьому звабити дядька Спетлайга й полковника Френсіса Чеснея. І ніби все проходить добре, аж поки на порозі не з’являється справжня тітонька Чарлі…

Ролі виконують: Олексій Вертинський, Анатолій Гнатюк, Микита Слободенюк, Христина Комарова, Марина Ейсмонт, Ксенія Вертинська, Артур Пісковський, Владислав Дмитрук, Даніїл Маржець, Крістіна Синельник.

Коли: 27 лютого, 18:00.

Місце проведення: Центральний будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Концерти

Музична вистава Broadway nights in Kyiv

Broadway nights in Kyiv – музично-театральна подія, що об’єднує улюблені хіти світових мюзиклів у живому сценічному виконанні. На сцені – студенти Київської Муніципальної Академії музики ім. Р. Глієра - артисти спеціалізованого курсу «Артист музичного театру», які працюють на перетині вокалу, акторської гри та хореографії.

У програмі – знакові номери з мюзиклів Cabaret, Chicago, Wicked, Cats, Les Misérables, Jesus Christ Superstar та інших. Кожен номер подано не як окремий концертний фрагмент, а як завершену сценічну мініатюру з власною драматургією та характером.

Живий бенд, яскрава хореографія та точна акторська робота створюють динамічне сценічне дійство, у якому знайомі мелодії звучать по-новому. Ця подіє поєднує фантастичні вокальні партії з енергією справжнього бродвейського шоу.

Коли: 27 лютого, 19:00.

Місце: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Музичний вечір пам'яті Анатолія Суханова

28 лютого в Docker Pub відбудеться музичний вечір памʼяті Анатолія Суханова. Це вечір живих спогадів і щирої музики від друзів, колег і музикантів, які знали Анатолія, грали з ним на одній сцені та зберігають його світло у своїх піснях.

На сцені – Марія Бурмака та гітарист Геннадій Бондар, гурти «Просто Енджі» та АРТІШ Rock Band, а також спеціальні гості вечора.

Ведучий події – Денис NED Кащей, автор і ведучий програми «Поезія Київміста» на радіо Київ FM.

Цього вечора музика звучатиме як розмова – тиха, чесна і справжня. Також під час події відбудеться збір коштів на потреби 114-ї бригади, 5 батальйону (РУБпАК).

Коли: 28 лютого, 18:00.

Місце проведення: Docker Pub, вул. Богатирська, 25.

Гурт Disco Kings

28 лютого відбудеться танцювальний концерт триб'ют-гурту Disco Kings в Docker-G pub. Танцювальний проект Королі Диско це – ретро-програма, що складається з найпопулярніших хітів диско 70-80-х років. Тут – пісні ABBA, Boney M, Modern Talking, C.C.Catch, Arabesque, Ottawan, Bee Gees, Laid Back, F.R.David, Bananarama, Secret Service, Gloria Gaynor та багатьох інших зірок диско і поп-музики.

Популярність цих пісень перевірена часом. У проєкті Kings Of Disco об'єдналися професіонали: учасники гурту Saturday Night Fever (Лихоманка суботнього вечора) і три солісти, кожен з яких має свій впізнаваний стиль та образ. Вас чекає запаморочлива ностальгічна подорож в вашу музичну молодість і танці «до упаду».

Коли: 28 лютого, 19:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Концерт Віталія Козловського

1 березня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Віталія Козловського. Співак займається не тільки творчістю, але й долучається до суспільно важливих ініціатив. Нещодавно співак став амбасадором гуманітарного розмінування. Для нього важливо доносити до світу правду.

Пісні Віталія Козловського: «Мала, танцюй», «Пінаколада», «Моє море», «Мала змогла», «Мовою серця».

Коли: 1 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Коміки проти Співачки. Солоха

«Коміки проти» – це шоу, де гумор не знає заборон, а гострі питання отримують ще гостріші відповіді. Три резиденти – Магамед Мурадов, Раміль Янгулов та Ануар Айяд – разом із запрошеними гостями влаштовують справжній розбір стереотипів, міфів і незручних тем у форматі легкої, але дуже вибухової розмови.

Цього разу на вас чекають особливі гості:

Гостьовий комік – Джейхун Сафаров, який додасть ще більше іронії та неочікуваних панчів.

Головна гостя – Солоха, українська співачка й артистка, відома яскравими сценічними образами, поєднанням поп-музики з народними мотивами та харизматичними виступами.

Будьте готові сміятися, дивуватися і ловити себе на думці: «Вони справді це сказали?!».

Коли: 26 лютого, 19:30.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.

Антон Стенюк. Сольний стендап концерт «Наполеон»

Антон Стенюк, артист, який поклав вісім років на алтар стендап-комедії та досяг успіху. Хоч ви про це й не знали. Резидент Підпільного стендапу. Учасник ютуб шоу «Розгони», «Майже інтелектуальне шоу» і «Королі Крінжу».

Коли: 28 лютого, 19:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.