Як у Києві викликати автопатруль із зарядною станцією: номер телефону та умови допомоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як у Києві викликати автопатруль із зарядною станцією: номер телефону та умови допомоги
У Києві планується функціонування двох бригад з мобільними підзарядками
фото: Муніцмпальна охорона/Facebook

Охоронники, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення

У столиці два автомобілі комунальної організації «Муніципальна охорона» розпочали патрулювання, маючи на борту мобільні зарядні станції. Як повідомили у відомстві, цей проєкт створений для допомоги мешканцям під час тривалих відключень світла, інформує «Главком».

Зазначається, що завдяки мобільним станціям кияни можуть підзарядити медичні прилади, мобільні телефони та павербанки, а також інші життєво необхідні пристрої. «Охоронники, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення – щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами», - йдеться у повідомленні.

Звернутися по допомогу можна безпосередньо до патрульних на вулиці або через сусідів, родичів та голів ОСББ. Для оперативного зв’язку з автопатрулями працює контактний номер:

  • 063 024 67 20.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. 

На початку січня мер столиці Віталій Кличко вже звертався до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання. 

Пізніше в інтерв'ю британському виданню The Times Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

