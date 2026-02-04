Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Раніше повідомлялося, що ремонт Дарницької теплоелектроцентралі у Києві займе багато часу
Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого. Нові фото пошкодженого енергообʼєкта показав міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, повідомляє «Главком».
Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, займе значний час. Шмигаль додав, що ситуація в енергосистемі складна.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
До слова, через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву.
