Головна Київ Новини
search button user button menu button

Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом киян
фото: Олексій Кулеба

Раніше повідомлялося, що ремонт Дарницької теплоелектроцентралі у Києві займе багато часу

Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого. Нові фото пошкодженого енергообʼєкта показав міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, повідомляє «Главком».

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото фото 1
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото фото 2
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото фото 3
Пошкоджена Дарницька ТЕЦ
Пошкоджена Дарницька ТЕЦ
фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, займе значний час. Шмигаль додав, що ситуація в енергосистемі складна.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

5 фото
На весь екран
Наслідки нічної атаки на енергообʼєкт
фото: Денис Шмигаль

До слова, через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву.

Читайте також:

Теги: Київ ТЕЦ обстріл енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
25 сiчня, 14:38
Інтер’єр студії у Дарницькому районі Києва
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
23 сiчня, 18:26
Кияни підзаряджають пристрої у пункті незламності, січень 2026 року
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
23 сiчня, 14:03
Наслідки ворожого удару по місту
Окупанти атакували багатоповерхівку в Дніпрі: шестеро поранених
22 сiчня, 15:17
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
16 сiчня, 12:16
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58
На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
12 сiчня, 19:00
1 жовтня 2025 Тамарі Калустян виповнилося 100 років
На 101 році життя померла видатна українська співачка
11 сiчня, 17:08
25 грудня 2025 року російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні
Навіщо Росія бʼє по українській олії? Експерт назвав мету
7 сiчня, 16:25

Новини

Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua