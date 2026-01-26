Ворожий дрон пролетів над Хрещатиком до оголошення тривоги

Тривога у Києві пролунала, але ні в Київській, ні в Чернігівській областях режим небезпеки не оголошувався

Сьогодні у столиці зафіксували нетипову ситуацію під час повітряної тривоги. Небезпека була оголошена у Києві через ворожий безпілотник, тоді як у сусідніх регіонах сирени мовчали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням допис журналіста та громадського діяча Тараса Шамайди.

За словами Шамайди, тривога в Києві була несподіваною, оскільки ні в Київській, ні в Чернігівській областях режим небезпеки не оголошувався. За його словами, це свідчить про те, що ворожий дрон зміг дістатися середмістя непоміченим для систем попередження в сусідніх областях.

«Уперше таке бачу. Тривога через ворожий дрон над Києвом. При тому, що ні в Київській, ні в Чернігівській областях тривоги немає й не було», – зазначив Шамайда.

Ситуація викликала жваве обговорення в мережі.

«Скоріш за все розвідувальний, на ручному управлінні через старлінк. Тому йшов дуже низько, обходячи радари. Через це і не зафіксували», – висловив припущення Олександр Бабак.

«Щойно пролетів просто над дахом на Хрещатику, до тривоги», – повідомила Ірина Веретеннікова.

«У нас в офісі в Києві у курилці на 13 поверсі (недалеко від Верховної Ради і Офісу президента) два курильщика обалділи, коли побачили з вікна «шахед», а тривоги не було», – додала журналістка Мар'яна П'єцух.

Коментарі під дописом Шамайди скриншот

Нагадаємо, о 14:08 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу БпЛА. Згодом тривога поширилася на Київську та низку інших областей.