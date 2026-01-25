Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру

У Києві понад півтори тисячі домівок знову з теплопостачанням

Попри надскладну ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 24 січня, столичні комунальники та енергетики демонструють темпи відновлення. Станом на ранок 25 січня кількість будинків без опалення суттєво зменшилася, проте значна частина житлового фонду все ще потребує стабілізації теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Згідно з офіційними даними мерії, без опалення наразі залишаються 1676 багатоповерхівок Києва.

«Від минулого вечора комунальники й енергетики відновили подачу теплоносія в понад 1600 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути послуги в домівки оселі киян», – зазначив Кличко.

Мер нагадав, що вчорашня атака спричинила критичну ситуацію для майже 6 000 будинків. Найбільшою проблемою є те, що ворог б'є по одних і тих самих вузлах. Більшість знеструмлених вчора об'єктів – це ті, які фахівці вже двічі «піднімали» після ударів 9 та 20 січня.

Як відомо, внаслідок російських ударів у ніч проти 24 січня зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах області. Очільник КОВА Микола Калашник надав оновлену інформацію щодо наслідків атаки, пише «Главком».

Найбільше постраждав Броварський район, де пошкоджено 22 об’єкти. Серед них – 15 приватних житлових будинків із вибитими вікнами та дверима, пошкодженими фасадами і покрівлями, шість транспортних засобів та одне складське приміщення.

У Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки, а у Вишгородському – будівлю закладу культури, де вибило вікна.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.