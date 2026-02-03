Головна Київ Новини
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони
Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення
фото: ДСНС Києва/Facebook

Фахівці оцінюють масштаби ушкоджень та перспективу відновлення.

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах станом на 13:00 після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці у ніч на 3 лютого залишаються без тепла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка

За словами Кличка, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Наразі фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

«У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання», – повідомив Кличко. 

Голова КМДА повідомив, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

«Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі п'ять, у Дніпровському – чотири», – зазначив Кличко.

Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів – у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали пятеро мешканців Києва.  З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку. На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ.

Станом на ранок 3 лютого без теплопостачання у столиці залишилося 1170 багатоповерхівок.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Теги: Віталій Кличко місто Київщина опалення обстріл Київ

