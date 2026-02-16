У Києві через негоду стрімко зросли ціни на таксі

Влада закликає містян за можливості користуватися метрополітеном, який працює у штатному режимі



Через складні погодні умови та дорожні затори вранці 16 лютого у Києві суттєво зросла вартість послуг таксі. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, поїздка з Оболоні до Центрального залізничного вокзалу наразі обійдеться у 394 грн. При використанні сервісу «швидкий пошук авто» ціна зростає до 553 грн.

Аналогічне підвищення тарифів спостерігається і на інших популярних маршрутах столиці через високий попит та низьку швидкість руху транспорту.

Від вулиці Анни Ахматової (Позняки) до ТРЦ Sky Mall вартість становить 512 грн, тоді як сервіс прискореного пошуку машини пропонує тариф у 720 грн.

Від метро «Лівобережна» до Центрального залізничного вокзалу: мінімальна вартість складає 409 грн, тоді як за прискорену подачу машини доведеться заплатити 573 грн.

Поїздка від просп. Володимира Івасюка (Оболонь) до ТРЦ Lavina Mall обійдеться мінімум у 419 грн.

Від проспекту Миколи Бажана до Майдану Незалежності мінімальна ціна поїздки становить 444 грн.

Ситуація на дорогах залишається складною через ожеледицю та снігопад. Нагадаємо, раніше повідомлялося про численні ДТП та випадки, коли транспортні засоби не могли подолати слизькі підйоми. Зокрема, на одному зі схилів автівка через некерований занос врізалася в інші машини, що стояли в черзі на підйом. Влада закликає містян за можливості користуватися метрополітеном, який працює у штатному режимі.