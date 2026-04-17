Оля Полякова обізвала свого чоловіка непристойним словом і зняла кліп

Артистка розповіла, чому вона вирішила записати пісню про свого чоловіка

Співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Артистка вирішила записати новий трек на тлі обговорення інтерв’ю свого чоловіка Дмитру Гордону, яке стало вірусним у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео з піснею Полякової.

Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка. Висловлювання та заяви бізнесмена стали приводом для скандалів та гучних обговорень у мережі. «Ця історія почалася з інтерв’ю, яке розірвало інтернет, а продовжилася піснею, яку ви вивчили напам’ять ще до релізу! Коли вся країна побачила справжнього Вадима Буряковського в Гордона – щирого, з гумором та характером 90-х, я зрозуміла: про це неможливо мовчати. Так з’явився «Вадік», – поділилася співачка.

За словами артистки, пісню про свого чоловіка вона написала за одну добу. А відео з фрагментом треку зібрало 8 млн переглядів. Новий трек Полякової має стилі шансона та пісень 1990-х років.

«Ми записали цей трек за добу, а ваш відгук на короткий спойлер у 8 мільйонів переглядів довів – ви відчуваєте цей вайб так само як і я. Це легкий, грайливий шансон про чоловіків того покоління. Про тих, хто знає ціну собі та своєму слову. Хто вміє захистити себе та свою жінку. Хто має свою правду, свою історію і неймовірну харизму», – йдеться в підписі до кліпу.

Зокрема Полякова співає про те, що таких чоловіків, як Вадим Буряковський більше «не роблять». А в одному з рядків виконавиця назвала свого чоловіка непристойним словом. «Таких більше не роблять, залишився один Вадік, Вадічок, Вадим. Вадік, Вадік, Вадік – тягне мазу за базар Вадік, Вадік, Вадік – останній екземпляр Вадік, Вадік, Вадік – робить усе без балачок Вадік – ах*****й чувачок», – йдеться у пісні Полякової.

У кадрі зірка з’явилася на підборах, у капелюсі та чорно-білому вбранні з жакета та лосин до коліна. У наступних сценах кліпу співачка змінювала свої образи й локації. До слова, нещодавно Оля Полякова відвідала Лондон, тож схоже кліп до пісні «Вадік» вона зняла там. На кадрах можна побачити схожу архітектуру, автобуси та червоні телефонні будки Лондона.

Нагадаємо, 63-річний чоловік Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський дав інтерв'ю Дмитру Гордону. У якому він розповів, що Оля Полякова – емоційна людина. Бізнесмен зізнався, що в їхньому шлюбі доходило й до бійок.

Після свого інтерв'ю Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі. Зокрема, його заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної та назвав її чоловіка «мажором»

Також Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. ін назвав жінку «неприємною, як зовні, так і внутрішньо». Вона в совю чергу відреагувала на публічну критику у свій бік у соцмережах.