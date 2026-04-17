Оля Полякова обізвала свого чоловіка непристойним словом і зняла кліп

Оля Полякова лише за добу записала пісню про свого чоловіка Вадима Буряковського
Артистка розповіла, чому вона вирішила записати пісню про свого чоловіка

Співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Артистка вирішила записати новий трек на тлі обговорення інтерв’ю свого чоловіка Дмитру Гордону, яке стало вірусним у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео з піснею Полякової.

Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка. Висловлювання та заяви бізнесмена стали приводом для скандалів та гучних обговорень у мережі. «Ця історія почалася з інтерв’ю, яке розірвало інтернет, а продовжилася піснею, яку ви вивчили напам’ять ще до релізу! Коли вся країна побачила справжнього Вадима Буряковського в Гордона – щирого, з гумором та характером 90-х, я зрозуміла: про це неможливо мовчати. Так з’явився «Вадік», – поділилася співачка.

За словами артистки, пісню про свого чоловіка вона написала за одну добу. А відео з фрагментом треку зібрало 8 млн переглядів. Новий трек Полякової має стилі шансона та пісень 1990-х років.

«Ми записали цей трек за добу, а ваш відгук на короткий спойлер у 8 мільйонів переглядів довів – ви відчуваєте цей вайб так само як і я. Це легкий, грайливий шансон про чоловіків того покоління. Про тих, хто знає ціну собі та своєму слову. Хто вміє захистити себе та свою жінку. Хто має свою правду, свою історію і неймовірну харизму», – йдеться в підписі до кліпу.

Зокрема Полякова співає про те, що таких чоловіків, як Вадим Буряковський більше «не роблять». А в одному з рядків виконавиця назвала свого чоловіка непристойним словом. «Таких більше не роблять, залишився один Вадік, Вадічок, Вадим. Вадік, Вадік, Вадік – тягне мазу за базар Вадік, Вадік, Вадік – останній екземпляр Вадік, Вадік, Вадік – робить усе без балачок Вадік – ах*****й чувачок», – йдеться у пісні Полякової.

У кадрі зірка з’явилася на підборах, у капелюсі та чорно-білому вбранні з жакета та лосин до коліна. У наступних сценах кліпу співачка змінювала свої образи й локації. До слова, нещодавно Оля Полякова відвідала Лондон, тож схоже кліп до пісні «Вадік» вона зняла там. На кадрах можна побачити схожу архітектуру, автобуси та червоні телефонні будки Лондона.

Нагадаємо, 63-річний чоловік Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський дав інтерв'ю Дмитру Гордону. У якому він розповів, що Оля Полякова – емоційна людина. Бізнесмен зізнався, що в їхньому шлюбі доходило й до бійок. 

Після свого інтерв'ю Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі. Зокрема, його заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної та назвав її чоловіка «мажором»

Також Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. ін назвав жінку «неприємною, як зовні, так і внутрішньо». Вона в совю чергу відреагувала на публічну критику у свій бік у соцмережах.

Читайте також

Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
Бійки, зради та ревнощі. 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу
20 березня, 12:12
Проросійській захід в Японії відвідало близько 100 людей
Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)
30 березня, 17:13
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
В Одесі відбулося прощання з актором «Маски-шоу» Володимиром Комаровим (фото)
1 квiтня, 18:15
Мандзюк домоглася закриття справи після року перевірок
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці
3 квiтня, 08:55
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
5 квiтня, 03:58
Між Марічкою Довбенко та Тарасом Тополею розгорівся скандал після інтерв'ю співака
Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв’ю: деталі
8 квiтня, 09:49
Олена Тополя розповіла деталі схеми, за якою її намагалися шантажувати
«Буде шок». Олена Тополя розкрила нові подробиці про людину, яка злила її приватні відео
10 квiтня, 15:20
Президент США видалив пост після хвилі обурення
Не Ісус, а лікар. Трамп виправдався за скандальний пост (відео)
13 квiтня, 20:34
Віктор Павлік з’явився у святковому відео Палацу «Україна»
Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком
Сьогодні, 16:32

Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком
Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком
Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
