Суд виніс вирок киянину, який вбив молодшого брата під час сварки

Ірина Міллер
Під час сварки старший брат розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого
фото: Національна поліція України

Суд визнав винним чоловіка, який під час конфлікту завдав родичу тяжких тілесних ушкоджень, несумісних із життям

У Києві завершився судовий розгляд справи щодо 45-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав своєму молодшому брату смертельних поранень. За скоєне йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася у квартирі на одній із вулиць Солом’янського району. Як з’ясували правоохоронці, між двома братами 42 та 45 років, які разом вживали алкоголь, виник раптовий конфлікт. Під час сварки старший брат розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого. Від отриманих колото-різаних ран живота та ноги потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На період досудового розслідування він перебував під вартою.

Суд, розглянувши обвинувальний акт, скерований Солом’янською окружною прокуратурою, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Відповідно до вироку суду, чоловіку призначено покарання у вигляді семи років і п'яти місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив в силі вирок, яким чоловіка та жінку засуджено за вбивство 19-річної та 16-річної дівчат на Подолі. Засуджений чоловік відбуватиме покарання довічно, його спільниця проведе за ґратами 13 років. Події резонансної справи відбувались у січні 2020 року. Киянка здала квартиру на кілька діб парі – чоловіку та жінці. Коли вона прийшла прибирати житло, у шафі на балконі виявила тіла двох зв’язаних скотчем дівчат. Як згодом з’ясувалось, вони померли від численних ножових поранень.

Читайте також

Лівий берег Києва без світла через аварію
Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК
21 березня, 23:25
Будівництво метро на Винаградар
Метро на Виноградар: перекриття проспекту Європейського Союзу продовжено до грудня 2026 року
25 березня, 16:48
Наступні 10 років підозрюваний може провести за ґратами
Вирвав телефон і втік: киянину загрожує 10 років в'язниці за пограбування 18-річного хлопця
1 квiтня, 09:15
Рух транспорту на Хрещатику обмежуватиеться частково та поетапно в обох напрямках
Рух транспорту на Хрещатику 3 та 4 квітня буде обмежено
2 квiтня, 15:54
Відповідальність за безпеку людей під час свят покладається безпосередньо на організаторів заходів
Великдень та поминальні дні 2026: які обмеження діятимуть у Києві та області
3 квiтня, 09:51
Коли саме кияни побачать нові цифри на турнікетах метро та яким буде остаточний тариф – стане відомо після завершення розрахунків КМДА
Проїзд в київському метро подорожчає. Що відомо
7 квiтня, 15:51
Літній чоловік встиг подолати дві смуги руху, проте на третій, останній, потрапив під колеса автівки
Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків
8 квiтня, 09:48
Така сама, лише квадратна паска
В Україні з’явилися квадратні паски: що стоїть за незвичним форматом святкової випічки
9 квiтня, 10:48
Чоловік помістив тіло родички у пакет і переніс до сараю на подвір’ї
На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї
15 квiтня, 16:11

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Суд виніс вирок киянину, який вбив молодшого брата під час сварки
Теракт у Києві: адвокат назвав причину нерішучості поліцейських
Теракт у Києві: адвокат назвав причину нерішучості поліцейських
Рух транспорту вулицею Тростянецькою частково обмежено до 27 квітня (схема)
Рух транспорту вулицею Тростянецькою частково обмежено до 27 квітня (схема)
На Вишгородщині вантажівка збила чоловіка на переході: пішохід помер
На Вишгородщині вантажівка збила чоловіка на переході: пішохід помер
Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби
Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
