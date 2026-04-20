Суд виніс вирок киянину, який вбив молодшого брата під час сварки

Під час сварки старший брат розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого

Суд визнав винним чоловіка, який під час конфлікту завдав родичу тяжких тілесних ушкоджень, несумісних із життям

У Києві завершився судовий розгляд справи щодо 45-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав своєму молодшому брату смертельних поранень. За скоєне йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася у квартирі на одній із вулиць Солом’янського району. Як з’ясували правоохоронці, між двома братами 42 та 45 років, які разом вживали алкоголь, виник раптовий конфлікт. Під час сварки старший брат розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого. Від отриманих колото-різаних ран живота та ноги потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На період досудового розслідування він перебував під вартою.

Суд, розглянувши обвинувальний акт, скерований Солом’янською окружною прокуратурою, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Відповідно до вироку суду, чоловіку призначено покарання у вигляді семи років і п'яти місяців позбавлення волі.

