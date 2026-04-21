Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві

Ігор Клименко: «Я хочу закон про цивільну зброю»

Міністерство внутрішніх справ ініціює широке обговорення закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня розпочнуться консультації з народними депутатами, експертами та громадськістю, щоб вийти на єдину модель володіння зброєю в Україні. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами міністра, йдеться не лише про дозвіл на купівлю зброї, а про створення цілої інфраструктури. Закон має чітко класифікувати види зброї – від мисливської гладкоствольної до нарізних карабінів – та визначити правила поводження з ними.

«Я хочу закон про цивільну зброю. Людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система: зміни в кримінальне законодавство, визначення понять самозахисту, будівництво тирів, визначення місць зберігання», – зазначив Клименко.

Очільник МВС підкреслив, що міністерство готове до діалогу та підтримує право громадян на збройний самозахист, проте ключовою умовою є професійна підготовка майбутніх власників зброї.

«Ми хочемо, щоб це смстема була, шоб у людей було право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена», – наголосив міністр.

Конкретні кроки у цьому напрямку почнуться вже найближчими днями. За словами Ігоря Клименка, він уже провів попередні перемовини з народними депутатами.

«З наступного тижня ми почнемо консультації із залученням громадськості, експертів та журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення», – підсумував він.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.