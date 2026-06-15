Рятувальники ліквідовують наслідки нічної російської атаки по Києву

Рятувальники гасять пожежу, яка сталась після обстрілу РФ в Успенському соборі

Найбільших пошкоджень зазнав Оболонський район Києва

Унаслідок масштабного нічного обстрілу столиці зафіксовано численні пожежі, руйнування та пошкодження житлового фонду й об'єктів цивільної інфраструктури одразу в багатьох районах Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район, де через влучання спалахнули складські приміщення та близько 30 автомобілів. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері. В одній із багатоповерхівок виникла пожежа з руйнуванням конструкцій між 3 та 4 поверхами, а інший 9-поверховий житловий будинок зазнав повторного влучання. Наразі відомо про двох постраждалих, яких передали лікарям.

Серйозні наслідки зафіксовані й в інших частинах Києва:

Печерський район: Ворожі удари призвели до загоряння житлових будинків. Крім того, в одному з центральних храмів столиці спалахнув дах, площа пожежі сягнула 800 кв.м.

Ворожі удари призвели до загоряння житлових будинків. Крім того, в одному з центральних храмів столиці спалахнув дах, площа пожежі сягнула 800 кв.м. Солом’янський район: Через влучання у 9-поверхівку палали 5 та 6 поверхи. Рятувальникам вдалося вивести з небезпечної зони 12 мешканців, серед яких троє дітей.

Через влучання у 9-поверхівку палали 5 та 6 поверхи. Рятувальникам вдалося вивести з небезпечної зони 12 мешканців, серед яких троє дітей. Шевченківський район: Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, торговельні об’єкти та житлові будинки. Зокрема, у 25-поверховій будівлі надзвичайники врятували трьох людей, а ще одну особу з опіками деблокували з ліфта та госпіталізували. Пожежу на цьому об'єкті вже локалізовано.

Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, торговельні об’єкти та житлові будинки. Зокрема, у 25-поверховій будівлі надзвичайники врятували трьох людей, а ще одну особу з опіками деблокували з ліфта та госпіталізували. Пожежу на цьому об'єкті вже локалізовано. Голосіївський район: Загорілася складська будівля, а також зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Загорілася складська будівля, а також зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Подільський та Дніпровський райони: У Подільському районі зайнялися приватний та багатоквартирний будинки, а у Дніпровському, за попередніми даними, пошкоджено приватну оселю.

У Подільському районі зайнялися приватний та багатоквартирний будинки, а у Дніпровському, за попередніми даними, пошкоджено приватну оселю. Деснянський, Дарницький та Святошинський райони: У Деснянському районі виникла пожежа на території закладу освіти, у Дарницькому зафіксовано горіння через падіння уламків, а у Святошинському районі уламки пошкодили житлові будинки без подальшого займання.

Усі профільні служби та рятувальні підрозділи працюють на місцях подій для ліквідації наслідків ударів та надання допомоги мешканцям.