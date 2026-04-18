Порошенко ганяв Києвом на байку

Порошенко вже викладав у мережу відео катання на байку. З'ясувалося, що це давнє захоплення політика

Експрезидент і народний депутат Петро Порошенко проїхався вулицями столиці на байку. Як інформує «Главком», відповідне відео він виклав у Facebook.

«Сьогодні відкриття мотосезону. Тому поки готуємо квадроцикли для фронту – мав змогу проїхатися Києвом», – написав політик.

У коментарях користувачі зробили чимало компліментів експрезиденту.

«Олексійовичу, ви – вогонь»; «Ви крутий байкер»; «Ні гвіздка вам, ні жезлу, Петре Олексійовичу», – пишуть українці.

Нагадаємо, раніше експрезидент України Петро Порошенко вже викладав у мережу відео катання на байку. З'ясувалося, що це давнє захоплення політика, яке з'явилося ще до повномасштабного вторгнення.

Також експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини.