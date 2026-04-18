Порошенко ганяв Києвом на байку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Порошенко вже викладав у мережу відео катання на байку. З'ясувалося, що це давнє захоплення політика
Експрезидент відкрив мотосезон

Експрезидент і народний депутат Петро Порошенко проїхався вулицями столиці на байку. Як інформує «Главком», відповідне відео він виклав у Facebook.

«Сьогодні відкриття мотосезону. Тому поки готуємо квадроцикли для фронту – мав змогу проїхатися Києвом», – написав політик.

У коментарях користувачі зробили чимало компліментів експрезиденту.

«Олексійовичу, ви – вогонь»; «Ви крутий байкер»; «Ні гвіздка вам, ні жезлу, Петре Олексійовичу», – пишуть українці.

Нагадаємо, раніше експрезидент України Петро Порошенко вже викладав у мережу відео катання на байку. З'ясувалося, що це давнє захоплення політика, яке з'явилося ще до повномасштабного вторгнення. 

Також експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини.

 

Читайте також

За прогнозами, видимість на дорогах складатиме лише 200–500 метрів
Київ затягне щільним туманом до кінця доби
21 березня, 08:29
Підозрюваний у виконанні теракту в Бучі під час обрання запобіжного заходу у Соломʼянському суді Києва
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
24 березня, 16:30
Гера народилася 20 серпня 2025 року, однак про це повідомили лише зараз
Леопарденя унікального забарвлення народилося у зоопарку на Київщині (відео)
25 березня, 18:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 04:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 11:51
Дорожники розпочали гарантійний ремонт важливої транспортної розв’язки на межі Оболонського та Подільського районів столиці
На важливому транспортному вузлі Києва рух обмежено до травня: де саме триватиме ремонт
1 квiтня, 09:39
Ольгу Селих розкритикували через блузу
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
4 квiтня, 20:48
Квартира в будинку за адресою вулиця Володимирська, 19, розташованому навпроти Софійської площі
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за 130 тис. грн з видом на Софійську площу
8 квiтня, 16:32
Сигарети, вилучені поліцією у крадіїв
Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців
14 квiтня, 14:29

Порошенко ганяв Києвом на байку
Порошенко ганяв Києвом на байку
Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії
Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії
Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
