22 листопада на Печерську буде перекрито рух через проведення державних заходів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
День па́м'яті жертв голодомо́рів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада
фото: КМДА

Департамент закликає пасажирів врахувати обмеження під час планування поїздок

Завтра, 22 листопада, в Печерському районі буде заборонено рух і паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг через проведення державних заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У зв’язку з проведенням заходів на вул. Лаврській внесуть зміни в роботу пасажирського транспорту. Зокрема, із 6:00 і до закінчення заходів (орієнтовно до 9:00) автобуси №№ 24, 25, тролейбус № 38 і маршрутне таксі № 470 курсуватимуть без висадки та посадки пасажирів в обох напрямках на наступних зупинках:

  • «Парк Вічної Слави»;
  • «Церква Спаса на Берестові»;
  • «Національний музей Голодомору-геноциду»;
  • «Києво-Печерська лавра».

Маршрутне таксі № 470 у цей період також не виконуватиме висадку і посадку на вул. Лаврській на ділянці від пл. Слави до вул. Цитадельної.

Із 9:00 і до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) автобуси №№ 24, 25, тролейбус № 38 та маршрутне таксі № 470 рухатимуться за маршрутами з тимчасовим об’їздом:

  • тролейбус № 38 – від ст. м. «Видубичі» до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
  • автобус № 24 – від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Михайла Грушевського за власним маршрутом, далі вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Омеляновича-Павленка – вул. Івана Мазепи – вул. Михайла Грушевського, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 25 – від залізничної станції «Київ-Волинський» до вул. Князів Острозьких за власним маршрутом, далі вул. Михайла Омеляновича-Павленка – вул. Івана Мазепи – вул. Князів Острозьких, далі за власним маршрутом;
  • маршрутне таксі № 470 – від вул. Ягідної до вул. Князів Острозьких за власним маршрутом, далі вул. Михайла Омеляновича-Павленка – вул. Івана Мазепи – вул. Князів Острозьких, далі за власним маршрутом.

У Департаменті закликають пасажирів врахувати обмеження під час планування поїздок.

Нагадаємо, сьогодні, у День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

Теги: таксі церква музей лавра обмеження Київ Голодомор 1932-1933 років

