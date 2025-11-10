Головна Скотч Відео
Під час концерту Артема Пивоварова у Палаці спорту зникло світло (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Артем Пивоваров запропонував шанувальникам заспівати Гімн України «Ще не вмерла Україна»
фото: скриншот Тiktok/uapivovarov

Після того, як в Палаці спорту зникло світло, Артем Пивоваров звернувся до глядачів.

8 листопада в Києві в Палаці спорту відбувся концерт Артема Пивоварова. Наприкінці заходу в залі вимкнули світло через нещодавній обстріл Росії по енергоструктурі України. Про це пише «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

Після того, як в Палаці спорту зникло світло, Артем Пивоваров звернувся до глядачів. Він подякував українцям та зауважив, що йому дійсно пощастило, адже світло зникло саме після того, як він майже завершив всю концертну програму. «Немає світла через учорашній обстріл. Це якась магія, що ми закінчили повністю всю програму, і нам відключили світло. Я дуже вдячний усім, хто залишився» , – сказав Артем Пивоваров.

Потім він запросив повернутися на сцену хорову капелу імені Л.М. Ревуцького, що співала на його концерті та запропонував залу заспівати Гімн України «Ще не вмерла Україна». Через те що техніка не працювала, співак виконав гімн акапельно.

Згодом артист висловився про інцидент зі світлом у соцмережі Threads. Він написав, що підключення генератора зайняло б у команди пів години часу, тим паче в області почалася тривога. «На підключення генератора в нас би пішло мінімум 30 хвилин. В області почалася тривога. Концерт відбувся та це найголовніше», – додав артист.

Також під час цього концерту Артем Пивоваров оголосив про закриття своїх популярних проєктів «Твої вірші – мої ноти» та «The Вуса». «Твої вірші – мої ноти» – це культурний проєкт, у рамках, якого співак популяризував українську поезію, записуючи пісні на вірші класиків у дуеті з іншими відомими артистами. За словами співака, цей етап у його творчості добігає кінця, оскільки він готується до релізу нового, п’ятого студійного альбому.

«The Вуса» – це гурт, створений у рамках проєкту «Твої вірші, мої ноти», який виконував композиції в стилі «вусатого фанку».

Теги: концерт співак відключення світла

