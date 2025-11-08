Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Концерт у Палаці спорту став частиною рекордної серії виступів Пивоварова
фото: glavcom.ua

Співак закриває своє популярні проєкти «Твої вірші - мої ноти» та «The Вуса»        

Співак, заслужений артист України Артем Пивоваров оголосив про реліз наступного (п'ятого) альбому своїх пісень у наступному році. Перші композиції з нього були вчора представлені на великому концерті у столичному Палаці спорту. Про це повідомляє «Главком».   

Концерт у Палаці спорту став частиною рекордної серії виступів Пивоварова. Артист став першим в Україні, хто зібрав аж сім масштабних шоу на цій арені поспіль. Продажі квитків на сьомий день, який був відкритий вчора, підтверджують неабиякий попит на його творчість.

Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості фото 1
фото: glavcom.ua
Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості фото 2
фото: glavcom.ua

Шоу вразило своєю масштабністю та якістю. На сцені працювало півтори сотні людей, був задіяний живий оркестр, хор, а також неймовірні світлові та відеоефекти. Концерт супроводжувався вогнем, польотами артиста над трибунами та фан-зоною. Прямо під час виступу відбувалися зйомки нового музичного кліпу.

7 листопада 2025 року Палац спорту вибухнув енергією

Він закликав публіку трансформувати свої думки про Україну в реальні дії та підтримувати Збройні Сили.

Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості фото 3
фото: glavcom.ua

«Справжні зірки сьогодні не на сценах – наші зірки зараз під Покровськом, на Харківщині і на Запоріжжі», – наголосив Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості фото 4
фото: glavcom.ua
Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості фото 5
фото: glavcom.ua

Пивоваров також оголосив про завершення його найбільш впізнаваних та популярних культурних проєктів.

«Твої вірші – мої ноти»: Культурний проєкт, у рамках якого Пивоваров популяризував українську поезію, записуючи пісні на вірші класиків у дуеті з іншими відомими артистами. За словами співака, цей етап у його творчості добігає кінця, оскільки він готується до релізу нового, п'ятого студійного альбому.

«The Вуса»: Гурт, створений у рамках проєкту «Твої вірші, мої ноти», який виконував композиції в стилі «вусатого фанку». До його складу входили Леви на джипі, Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов. Цей проєкт також буде закрито.

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою. 

Читайте також:

Теги: концерт співак Артем Пивоваров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінки, які прийшли на концерт, зчепилися між собою
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
21 жовтня, 13:05
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
9 жовтня, 23:23
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 жовтня
17 жовтня, 14:18
Вистава «Як я залишилася сама» на сцені Молодого театру
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
20 жовтня, 15:27
Моргенштерн під загрозою заборони в’їзду до Вільнюса – мер звернувся до МЗС
Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням
24 жовтня, 14:57
Співак Макс Барських з батьком
Макс Барських зустрів волонтера, схожого на покійного батька
24 жовтня, 19:48
Співак Олег Винник записав відео з виконавцем. композитором Андрієм Данилком
Винник засвітився із Сердючкою. Відео артистів спровокувало лавину хейту
29 жовтня, 18:25
Табакову потрібно раз на рік проходити обстеження
Відомий співак поборов рак четвертої стадії
2 листопада, 13:59
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада
Вчора, 14:02

Шоу-біз

«Я платила їй по $25». Відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій
«Я платила їй по $25». Відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій
Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості
Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості
Поезія Миколи Вінграновського зазвучить у новому альбомі гурту Schmalgauzen
Поезія Миколи Вінграновського зазвучить у новому альбомі гурту Schmalgauzen
Оля Полякова вразила мережу розкішними формами у новій фотосесії
Оля Полякова вразила мережу розкішними формами у новій фотосесії
Документалка про «Океан Ельзи» та «Нюрнберг». Головні кінопрем'єри тижня
Документалка про «Океан Ельзи» та «Нюрнберг». Головні кінопрем'єри тижня
Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу російського путініста у Вероні
Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу російського путініста у Вероні

Новини

В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua