Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості

Співак закриває своє популярні проєкти «Твої вірші - мої ноти» та «The Вуса»

Співак, заслужений артист України Артем Пивоваров оголосив про реліз наступного (п'ятого) альбому своїх пісень у наступному році. Перші композиції з нього були вчора представлені на великому концерті у столичному Палаці спорту. Про це повідомляє «Главком».

Концерт у Палаці спорту став частиною рекордної серії виступів Пивоварова. Артист став першим в Україні, хто зібрав аж сім масштабних шоу на цій арені поспіль. Продажі квитків на сьомий день, який був відкритий вчора, підтверджують неабиякий попит на його творчість.

Шоу вразило своєю масштабністю та якістю. На сцені працювало півтори сотні людей, був задіяний живий оркестр, хор, а також неймовірні світлові та відеоефекти. Концерт супроводжувався вогнем, польотами артиста над трибунами та фан-зоною. Прямо під час виступу відбувалися зйомки нового музичного кліпу.

7 листопада 2025 року Палац спорту вибухнув енергією

Він закликав публіку трансформувати свої думки про Україну в реальні дії та підтримувати Збройні Сили.

«Справжні зірки сьогодні не на сценах – наші зірки зараз під Покровськом, на Харківщині і на Запоріжжі», – наголосив Артем Пивоваров.

Пивоваров також оголосив про завершення його найбільш впізнаваних та популярних культурних проєктів.

«Твої вірші – мої ноти»: Культурний проєкт, у рамках якого Пивоваров популяризував українську поезію, записуючи пісні на вірші класиків у дуеті з іншими відомими артистами. За словами співака, цей етап у його творчості добігає кінця, оскільки він готується до релізу нового, п'ятого студійного альбому.

«The Вуса»: Гурт, створений у рамках проєкту «Твої вірші, мої ноти», який виконував композиції в стилі «вусатого фанку». До його складу входили Леви на джипі, Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов. Цей проєкт також буде закрито.

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою.