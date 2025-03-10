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Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи процитувала «Заповіт» Шевченка (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи процитувала «Заповіт» Шевченка (відео)
Ярослава продемонструвала знання класики української літератури
фото: REUTERS/Yves Herman

Українська стрибунка у висоту вшанувала великого поета

Ярослава Магучіх після того, як втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, в прямому ефірі продекламувала «Заповіт» Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Після церемонії нагородження Магучіх поспілкувалася з журналістом в прямому ефірі і він запитав щодо улюбленої фрази Тараса Шевченка. Натомість Ярослава продекламувала вірш.

Нагадаємо, Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.

Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?

  • Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
  • 1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.
  • Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».
  • Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.
  • 1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м
  2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м
  3. Енгла Нільссон (Швеція) – 1.92 м
Теги: Тарас Шевченко Ярослава Магучіх легка атлетика

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