У столиці вночі горів гуртожиток (фото)
Під час пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей
У ніч проти 2 квітня у Подільському районі Києва сталось загоряння. Під час пожежі у гуртожитку вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей, серед яких дві дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Києві.
Повідомляється, що 2 квітня о 01:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сирецькій.
Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу з розповсюдженням на квартиру та електрощитову на дев’ятому поверсі. Пожежу ліквідували о 02:37 на площі 40 кв. м.
Нагадаємо, жахлива трагедія в Дніпровському районі Києва, спричинена російською атакою «шахедами», під час якої 80-річна жінка згоріла живцем, благаючи про допомогу, отримала продовження. Виявляється у будинку у Дніпровському районі, який у ніч з 22 на 23 березня став мішенню одного із ворожих «шахедів», на даху утворився «кратер» від прильоту дрона. Жителі будинку страждають і просять вдремонтувати дах їхнього будинку.
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