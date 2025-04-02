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У столиці вночі горів гуртожиток (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці вночі горів гуртожиток (фото)
Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу
фото: ДСНС України/Facebook

Під час пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей

У ніч проти 2 квітня у Подільському районі Києва сталось загоряння.  Під час пожежі у гуртожитку вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей, серед яких дві дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Києві.

У ніч проти 2 квітня сталася пожежа на вулиці Сирецькій
У ніч проти 2 квітня сталася пожежа на вулиці Сирецькій
фото: ДСНС України/Facebook

Повідомляється, що 2 квітня о 01:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сирецькій.

Під час пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей
Під час пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей
фото: ДСНС України/Facebook

Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу з розповсюдженням на квартиру та електрощитову на дев’ятому поверсі. Пожежу ліквідували о 02:37 на площі 40 кв. м.

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Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу
фото: ДСНС України/Facebook

Нагадаємо, жахлива трагедія в Дніпровському районі Києва, спричинена російською атакою «шахедами», під час якої 80-річна жінка згоріла живцем, благаючи про допомогу, отримала продовження. Виявляється у будинку у Дніпровському районі, який у ніч з 22 на 23 березня став мішенню одного із ворожих «шахедів», на даху утворився «кратер» від прильоту дрона. Жителі будинку страждають і просять вдремонтувати дах їхнього будинку. 

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Теги: повітря Київ пожежа

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