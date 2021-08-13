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    Лазня перетворилась на пекло: у Києві згоріла сауна (фото)

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    Вогнеборці ліквідували пожежу в сауні - Лазня перетворилась на пекло: у Києві згоріла сауна (фото)

    Вогнеборці ліквідували пожежу в сауні

    Фото: ДСНС

    У парильному приміщенні сауни прогоріла труба печі з розповсюдженням вогню на дах будівлі

    У четвер, 12 серпня, сталась пожежа в сауні на приватній території на вул. Острівній у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:26, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на приватній території в одноповерховій сауні, розміром 5х8 м, в парильному приміщенні прогоріла труба печі з розповсюдженням вогню на дах будівлі. На момент прибуття перших рятувальних підрозділів у приміщенні лазні нікого не було.

    О 22:03 пожежу було локалізовано, а о 22:17 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі частково пошкоджена дерев’яна та пластикова вагонка, перекриття дерев’яного даху, розібрано 5 кв. м дерев’яних конструкцій, закопчені стіни та стеля сауни.

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    Лазня перетворилась на пекло: у Києві згоріла сауна (фото)
    Лазня перетворилась на пекло: у Києві згоріла сауна (фото)

    На місці події було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Лазня перетворилась на пекло: у Києві згоріла сауна (фото)