Лазня перетворилась на пекло: у Києві згоріла сауна (фото)

У парильному приміщенні сауни прогоріла труба печі з розповсюдженням вогню на дах будівлі

У четвер, 12 серпня, сталась пожежа в сауні на приватній території на вул. Острівній у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:26, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на приватній території в одноповерховій сауні, розміром 5х8 м, в парильному приміщенні прогоріла труба печі з розповсюдженням вогню на дах будівлі. На момент прибуття перших рятувальних підрозділів у приміщенні лазні нікого не було.

О 22:03 пожежу було локалізовано, а о 22:17 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі частково пошкоджена дерев’яна та пластикова вагонка, перекриття дерев’яного даху, розібрано 5 кв. м дерев’яних конструкцій, закопчені стіни та стеля сауни.

На місці події було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.