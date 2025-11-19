Водія, який п'яним скоїв смертельне ДТП у Києві, затримано в іншій області

Слідчі встановили, що на момент аварії водій авто перебував у стані алкогольного сп’яніння

Молодик, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, попутками добрався до іншої області

Правоохоронці затримали 22-річного водія BMW, який в Києві нетверезим збив 44-річного чоловіка на пішохідному переході та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Днями, близько 23:30 до поліції Києва надійшло повідомлення від очевидців про те, що на перехресті вулиць Якуба Колоса та Гната Юри сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Слідчо-оперативна група з розслідування ДТП виявила тіло 44-річного киянина.

Автівка BMW після ДТП фото: поліція Києва

«Правоохоронці встановили, що водій BMW, рухаючись другою смугою у напрямку вулиці Жуля Верна, наїхав на пішохода, який перетинав дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора, після чого поїхав з місця аварії», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали пошук керманича іномарки та невдовзі виявили його транспортний засіб на узбіччі дороги, приблизно в кілометрі від місця ДТП.

У ході проведення комплексу слідчих та розшукових заходів оперативники встановили місцеперебування 22-річного керманича BMW. Його затримали на території Івано-Франківщини в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що молодик, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, попутками добрався до іншої області. Крім того, слідчі встановили, що на момент аварії ділок перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 286-1 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці.

Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.