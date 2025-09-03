Головна Київ Новини
Напад у Гідропарку: підліток жорстоко побив чоловіка та відібрав телефон

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Напад у Гідропарку: підліток жорстоко побив чоловіка та відібрав телефон
Під час обшуку поліція вилучила у юнака крадений телефон
фото: Національна поліція України

Затриманому юнакові за розбій із застосуванням сили загрожує до 15 років ув’язнення

У Києві поліція затримала 17-річного юнака, який жорстоко побив чоловіка в Гідропарку та відібрав його телефон. За скоєне йому загрожує тривалий термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що сигнал про госпіталізованого чоловіка з Гідропарку у тяжкому стані з численними травмами надійшов до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва від медиків.

Як встановили правоохоронці, до 39-річного киянина підійшла група молодиків та спровокувала словесний конфлікт. У ході сутички один з неповнолітніх наніс чоловіку удар головою в обличчя, від якого потерпілий вдарився об огорожу та впав на землю. Підліток продовжив жорстоко бити чоловіка руками та ногами, після чого відтягнув його в сторону та відібрав мобільний телефон.

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення
Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення
фото: Національна поліція України

Оперативники встановили зловмисника як 17-річного мешканця Києва, який нещодавно переїхав з Сумщини. Юнака затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури оголосили неповнолітньому про підозру за  ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, із застосуванням фізичного насильства. Наразі підозрюваному обирається запобіжний захід. Загалом йому загрожує до 15 років ув’язнення. 

Нагадаємо, у Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю. Заявниця, яка викликала правоохоронців, розповіла, що до магазину зайшов чоловік, дістав пістолет, направив на неї, відкрив касовий апарат і забравши звідти 4 тис. грн, втік.

До слова, у Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.

