Напад у Гідропарку: підліток жорстоко побив чоловіка та відібрав телефон

Затриманому юнакові за розбій із застосуванням сили загрожує до 15 років ув’язнення

У Києві поліція затримала 17-річного юнака, який жорстоко побив чоловіка в Гідропарку та відібрав його телефон. За скоєне йому загрожує тривалий термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що сигнал про госпіталізованого чоловіка з Гідропарку у тяжкому стані з численними травмами надійшов до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва від медиків.

Як встановили правоохоронці, до 39-річного киянина підійшла група молодиків та спровокувала словесний конфлікт. У ході сутички один з неповнолітніх наніс чоловіку удар головою в обличчя, від якого потерпілий вдарився об огорожу та впав на землю. Підліток продовжив жорстоко бити чоловіка руками та ногами, після чого відтягнув його в сторону та відібрав мобільний телефон.

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення фото: Національна поліція України

Оперативники встановили зловмисника як 17-річного мешканця Києва, який нещодавно переїхав з Сумщини. Юнака затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури оголосили неповнолітньому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, із застосуванням фізичного насильства. Наразі підозрюваному обирається запобіжний захід. Загалом йому загрожує до 15 років ув’язнення.

