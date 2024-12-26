Відключення світла в Києві та області 26 грудня: як діють графіки

З 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень

Світло сьогодні в столиці вимикатимуть з 8:00 до 20:30

Сьогодні, 26 грудня, у столиці та Київській області з 08:00 до 21:00 діятимуть кілька черг відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Для побутових споживачів діятимуть:

з 8:00 до 17:00 півтори черги відключень;

з 17:00 до 21:00 – одна черга відключень.

Графіки на Київщині будуть такими:

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.