Відключення світла в Києві та області 26 грудня: як діють графіки
Світло сьогодні в столиці вимикатимуть з 8:00 до 20:30
Сьогодні, 26 грудня, у столиці та Київській області з 08:00 до 21:00 діятимуть кілька черг відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.
Для побутових споживачів діятимуть:
- з 8:00 до 17:00 півтори черги відключень;
- з 17:00 до 21:00 – одна черга відключень.
Графіки на Київщині будуть такими:
Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.
Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.
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