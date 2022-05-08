Ракетний удар по Одесі зруйнував понад 250 квартир (фото)

Окупанти напередодні атакували Одесу ракетами, внаслідок чого зруйновано 252 квартири

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси 7 травня постраждали 252 квартири. Про це свідчать дані міського Департаменту житлово-комунального господарства, йдеться у Telegram Одеської міськради.

Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. На затягування віконних рам пішло 1800 кв.м плівки.

Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці).

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Усього напередодні окупанти випустили 10 крилатих ракет по Одещині.