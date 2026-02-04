Головна Київ Новини
Лівий берег столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки масованих атак РФ на Київ
фото: ДСНС Києва/Facebook

«Укренерго» просить українців максимально обмежити користування потужними електроприладами

Сьогодні, 4 лютого 2026 року, екстрені відключення світла, які були введені у Дніпровському та Дарницькому районах після чергової масованої атаки, скасовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що енергетики повернули світло для 100 тисяч абонентів на лівому березі столиці і тепер вони повертаються до тимчасових графіків відключень. 

Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки масованих атак РФ на Київ. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому.

Водночас в «Укренерго» повідомили, що у ніч на 4 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, через складні погодні умови повністю або частково залишились без світла 16 населених пунктів на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

В «Укренерго» також фіксують зростання споживання електроенергії і просять українців максимально обмежити користування потужними електроприладами.  

