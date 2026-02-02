Головна Київ Новини
Рух Набережним шосе у Печерському районі обмежено до 5 лютого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух Набережним шосе у Печерському районі обмежено до 5 лютого
Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00
фото: Київавтодр

Дорожники проводитимуть ямковий ремонт від транспортної розвʼязки біля мосту Патона до Поштової площі

Із 3 до 5 лютого, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що у вказаний період дорожники проводитимуть аварійний ямковий ремонт від транспортної розвʼязки біля мосту Патона до Поштової площі в обох напрямках. На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть почергово однією смугою. 

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 6 лютого в Шевченківському районі столиці діятимуть обмеження для руху автотранспорту. Роботи триватимуть на ділянці вул. Володимирської, 43-45. Обмеження стосуватимуться напрямку руху в бік вулиці Прорізної.

Теги: Київ дороги ремонт

