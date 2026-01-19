Головна Київ Новини
Хто має прибирати двори від снігу? Кличко перевів стрілки на Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кияни масово скаржаться на нечищені тротуари
фото: glavcom.ua

Кличко заявив, що за чинним законом він не має повноважень навіть винести догану головам районів

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду з головами райдержадміністрацій столиці, на якій акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис мера столиці у мережі.

«Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію, інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів без погодження з мером, вжити кадрових заходів», – заявив Кличко. 

Мер підкреслив, що за чинним законом він не має повноважень навіть винести догану головам районів, тому змушений звертатися до президента для можливого реагування на проблему. 

Зауважимо, що заява Кличка пролунала після того, як ЗМі повідомили, що у Києві сильна ожеледиця на тротуарах і поблизу станцій метро призвела до травмувань і смертельних випадків. Зокрема, повідомлялося, що небезпечно слизько в районі станцій метро «Героїв Дніпра» та «Оболонь», а також на підходах до станції метро «Деміївська». 

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

 

