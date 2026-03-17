У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
фото: Національна поліція України/Facebook

У селищі Макарів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів, унаслідок якої госпіталізували двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний водій мотоцикла Spark скоїв наїзд на 43-річного чоловіка, який у цей момент перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Після наїзду на пішохода юний керманич допустив зіткнення з іншим мотоциклом марки Kinlon під керуванням 17-річного підлітка. Останній саме зупинився на зустрічній смузі перед переходом, аби надати перевагу в русі пішоходу. Внаслідок подвійного зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали пішохід та 15-річний пасажир мотоцикла Spark.

Обох потерпілих медики доправили до лікарні для надання допомоги. Слідчі Бучанського районного управління поліції вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі інциденту в межах відкритого кримінального провадження.

Нагадаємо, впродовж січня-лютого у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 331 людина, майже 3,5 тис. осіб було травмовано. Цей показник нижчий, ніж за аналогічний період минулого року. Зниження кількості ДТП пояснюється проведенням патрульними спецзаходів для контролю за порушеннями правил дорожнього руху, особливо за перевищення швидкості. Наразі в Україні працюють 377 камер автофіксації.

 

 

