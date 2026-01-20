Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Під час аварійних відключень світла оприлюднені погодинні графіки не діють

Триває ліквідація наслідків російської масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох областях діють аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі. Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби, найскладнішою ситуація є в Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

«Фахівці «Укренерго» та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

До слова, з жовтня 2025 року Російська Федерація пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, зокрема тепло- та гідроенергостанції.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра, Україна імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Сьогодні, 15:37
Україна отримала енергетичну допомогу від низки країн
Україна отримала енергетичну допомогу від низки країн
Сьогодні, 06:22
Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру
У Києві 100 будинків досі без опалення – Кличко
16 сiчня, 15:10
Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт
Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт
14 сiчня, 19:51
248 народних депутатів підтримали обрання Дениса Шмигаля на нову посаду
Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром 
14 сiчня, 14:37
Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі Purl
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
12 сiчня, 19:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
9 сiчня, 21:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
5 сiчня, 20:23
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 21:10

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua