У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла

Під час аварійних відключень світла оприлюднені погодинні графіки не діють

Триває ліквідація наслідків російської масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох областях діють аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі. Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби, найскладнішою ситуація є в Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

«Фахівці «Укренерго» та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

До слова, з жовтня 2025 року Російська Федерація пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, зокрема тепло- та гідроенергостанції.