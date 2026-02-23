У Білій Церкві невідомі запустили салют під час війни: поліція розшукує порушників

До поліції надійшло повідомлення від громадянина про звук, схожий на вибухи петард

Правоохоронці встановлюють осіб, які запускали салюти в Білій Церкві на Київщині. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує «Главком».

«22 лютого до поліції надійшло повідомлення від громадянина про звук, схожий на вибухи петард. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці також виявили відео, на якому зафіксовано запуск салюту в одному зі спальних районів міста», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, які обстежують територію та проводять комплекс заходів зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Речові докази, вилучені поліцією фото: поліція Київщини/Facebook

Поліція нагадала, що в умовах воєнного стану на території України використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено. Громадян закликають неухильно дотримуватися встановлених обмежень, бути відповідальними та свідомими.

«У разі наявності інформації щодо осіб, причетних до вказаного правопорушення, просимо негайно повідомляти на спецлінію 102 або до чергової частини Білоцерківського районного управління поліції за номером телефону 0 (93) 126 55 05», – наголосили в главку.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, петард, салютів і феєрверків. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні, але лише з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки. Судова практика від початку повномасштабного вторгнення налічує 63 вироки за піротехніку, понад половину з яких кваліфікують як кримінальні, а порушники отримують реальні терміни за ґратами. Найменше таких вироків було винесено у перший рік повномасштабного вторгнення – лише п'ять. Тоді могло здаватися, що це поодинокі випадки. Втім за рік судових рішень побільшало у 3,4 раза.

Порушників карають не лише адміністративно – понад половину справ кваліфікують як кримінальні за статтею про хуліганство. Суд бачить у запуску салютів не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, що може спричинити паніку та загрозу для людей.