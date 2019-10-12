У мережі опублікували невідоме раніше фото бородатого Зеленського



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Фото з Facebook Сергія Іванова

Президент Зеленський після закінчення прес-марафону – Іванов

Журналіст Сергій Іванов опублікував невідоме фото президента Володимира Зеленського і пожартував над ним.

Фото опубліковано на сторінці у Facebook Іванова.

Знімок, швидше за все, зроблений ще під час кар’єри артиста Зеленського. На ньому одягнена перука і густа борода.

«Президент Зеленський після закінчення прес-марафону», – підписав знімок журналіст.

«Тепер всі знають, що він може довго», «З таким народом. Добре що ще не посивів», «Яка країна такий і Форрест Гамп», – коментували в мережі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував еволюцію зміни зовнішнього вигляду президента Зеленського за 14 годин спілкування з журналістами.