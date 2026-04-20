Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі

Поліціянти відмовили киянам у допомозі російською мовою

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юлія Бойко, поскаржилася на бездіяльність поліції Києва. Жінка заявила, що до неї та її друзів чіплялися чоловіки, водночас поліція не відреагувала на інцидент. Про це розповідає «Главком» зі посилання на допис.

За словами Юлії Бойко, інцидент відбувся ввечері 19 квітня на Хрещатику. Жінка разом із друзями чекала на таксі, коли до них підійшли чоловіки та почали себе агресивно поводити.

«Учора о 23:30, у центрі Києва, на Майдані Незалежності, ми – 4 дівчини і хлопець (22 роки, студент) – чекали на таксі. До нас на пустому Хрещатику, у моменті, коли ми чекали на таксі, підійшли двоє чоловіків, почали агресивно чіплятися, погрожувати і провокувати конфлікт. Ми двічі відходили – вони продовжували нас переслідувати», – розповіла Бойко.

Як стверджує авторка допису, у цей час неподалік стояла поліція, яка не втрутилася в сутичку. Також Юлія Бойко стверджує, що правоохоронці відмовили її подружці в тому, щоб допомогти. «Поліцейські поруч просто ігнорували ситуацію. Моя подружка побігла до поліції особисто попросити захистити (стояло близько 10 працівників біля «Білого Наливу» на Хрещатику). Пояснили, що нам погрожують і ми потребуємо допомоги. У відповідь почули російською: «Йдіть до своєї подружки, ми дуже зайняті, щоб вам допомогти», – написала піарниця.

Юлія Бойко була обурена реакцією поліції. За її словами, правоохоронці так і не надали жодної допомоги та ніяк не відреагували на конфлікт. Крім цього, вона наголосила на тому, що поліціянти відповіли її подружці російською мовою. «Жодної реакції. Жодної допомоги. Хоч перевірити документи. Чи вони озброєні, чи ні. Чи мали на меті влаштувати бійку, чи ні. Навіть зі сторони це була нездорова ситуація. Поліцейські просто дивились у стороні», – додала вона.

У коментарях під дописом Юлії Бойко висловився її чоловік Анатолій Анатоліч. Він також наголосив на бездіяльності та російській мові з боку поліції: «Те, як поводять себе поліцейські- це ганьба для структури. Коли на Хрещатику до представників поліції звертаються по допомогу поліцейський російською каже «Иди к своим подружкам». Це жахливо бачити в що ви перетворилися. Який образ про себе ви формуєте в країні».

Надаємо, під час теракту в столиці, 18 квітня зафіксовано бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. Через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків, на жаль, врятуватися не вдалося.