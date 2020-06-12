Кличко розповів, коли у Києві знову посилять карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві знову можуть закрити ринки

Мер пояснив, чого стосуватимуться обмеження

У Києві можуть повернути частину карантинних обмежень, які пом’якшили раніше, у разі, якщо показник захворюваності підвищиться. Про це столичний голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу підкреслити, якщо показник щодо захворюваності сягне в місті 24 хворих на 100 тисяч людей, Київ буде змушений повернути частину обмежень. Сьогодні цей показник становить 16 людей на 100 тисяч населення», - повідомив мер.

За його словами, відновлення обмежень стосуватиметься, перш за все, місць великого скупчення людей:

роботи великих магазинів і торгових центрів,

ринків,

дитячих садочків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження.

Кличко також звернувся до правоохоронних органів більш суворо контролювати дотримання карантинних обмежень та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами.

«Бо багато людей не дотримуються навіть елементарних правил: не носять маски, не тримають дистанцію, усіляко ігнорують загрозу. А потім будуть питати, а що ви зробили, аби ситуація не погіршувалася!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.

У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

Читайте також: