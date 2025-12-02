Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу столиці

У лікарні помер чоловік, поранений під час російського удару по Києву 29 листопада. Кількість жертв унаслідок атаки зросла до трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані. Це третя жертва масованої атаки ворога на Київ 29 листопада», – розповів він.

У ніч на 29 листопада Росія била по Києву протягом десяти годин. Пошкодження були зафіксовані в багатьох районах міста. Унаслідок ударів було відомо про двох загиблих та 38-х постраждалих.

До слова, ввечері того ж дня рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.