Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
Яценюк: «Те, що робить Путін – це злочини проти людства»
фото: Київський безпековий форум

За словами колишнього премʼєра, РФ всіма силами намагається зупинити передачу іноземної зброї Україні

Російська Федерація, бомбардуючи українські інфраструктурні та енергетичні об’єкти, намагається здійснити геноцид українців і зупинити надання Україні далекобійної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на експрем’єра Арсенія Яценюка.

«Те, що робить Путін – це злочини проти людства. Адже бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об’єктів підпадає під міжнародне визначення воєнних злочинів проти людяності… США відклали рішення про передачу Україні «Томагавків». А це не просто питання перемоги з військового погляду. Ці ракети – не лише один з елементів стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб РФ розуміла, що Україна теж вдарить по енергетичних і військових об’єктам Росії», – каже політик.

Колишній премʼєр додав, що частиною плану російського диктатора Володимира Путіна є заморозити Україну. «Окрім військових планів щодо захоплення України, частиною плану Путіна є заморозити Україну. Він сподівається, що може заморозити український народ, але він ніколи не заморозить нашу волю до перемоги. І для того, щоб ми перемогли, – нам вкрай важливо зібратися силами, засобами і ресурсами та пройти цю складну зиму», – пояснив Яценюк.

Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в деяких областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.

Читайте також:

Теги: Арсеній Яценюк путін обстріл енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідація пожежі після атаки російського дрона на поштове відділення у Чугуєві
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок
7 листопада, 18:00
Спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах
Покровськ. Ціна російського наступу
7 листопада, 17:33
Окупанти атакували Чернігівщину
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
1 листопада, 03:58
У результаті атаки по ліцею було чотири влучання, два з яких потрапили безпосередньо в будівлю.
Російські «шахеди» вдарили по єдиному вцілілому закладі в Ізюмі
30 жовтня, 00:15
Вартість популярних зарядних станцій у жовтні 2025 року збільшилася на 28%
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
27 жовтня, 13:16
Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
23 жовтня, 21:59
Глава МЗС Польщі відреагував на заяву Сійярто
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра
22 жовтня, 18:48
У Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
22 жовтня, 01:33
Трамп досі живе в ілюзіях відірвати Москву від Пекіна
Аляска №2? Чому Трамп обрав Будапешт
17 жовтня, 13:29

Події в Україні

Росія готує «останній маневр» для захоплення Донбасу – Сирський
Росія готує «останній маневр» для захоплення Донбасу – Сирський
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)
Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву
Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua