Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
За словами колишнього премʼєра, РФ всіма силами намагається зупинити передачу іноземної зброї Україні
Російська Федерація, бомбардуючи українські інфраструктурні та енергетичні об’єкти, намагається здійснити геноцид українців і зупинити надання Україні далекобійної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на експрем’єра Арсенія Яценюка.
«Те, що робить Путін – це злочини проти людства. Адже бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об’єктів підпадає під міжнародне визначення воєнних злочинів проти людяності… США відклали рішення про передачу Україні «Томагавків». А це не просто питання перемоги з військового погляду. Ці ракети – не лише один з елементів стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб РФ розуміла, що Україна теж вдарить по енергетичних і військових об’єктам Росії», – каже політик.
Колишній премʼєр додав, що частиною плану російського диктатора Володимира Путіна є заморозити Україну. «Окрім військових планів щодо захоплення України, частиною плану Путіна є заморозити Україну. Він сподівається, що може заморозити український народ, але він ніколи не заморозить нашу волю до перемоги. І для того, щоб ми перемогли, – нам вкрай важливо зібратися силами, засобами і ресурсами та пройти цю складну зиму», – пояснив Яценюк.
Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.
Як повідомлялося, через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в деяких областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.
