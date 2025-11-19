Головна Світ Політика
Польща підняла авіацію через масований ракетний обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща підняла авіацію через масований ракетний обстріл України
За словами польських військових, системи протиповітряної оборони і радіовиявлення приведені до стану максимальної готовності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські загарбники атакують Україну десятками ракет та безпілотників

Польща підняла в небо авіацію через масовану російську ракетну атаку на захід України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.

«Увага. У зв'язку з нападом РФ, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі діє польська та союзна авіація. Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного спостереження», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, як і системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності. Пресслужба польської армії додала, що ці дії «мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист». Особливо це стосується районів, що прилягають до регіонів які під загрозою.

«Оперативне командування збройних сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування», – додали військові.

Нагадаємо, Російська Федерація масовано атакує Україну. Моніторингові канали повідомляли про пуски декількох десятків ракет та дронів.

